Carmen Elena García, la líder del Catatumbo que frena el reclutamiento de menores

Carmen Elena García, mujer de 41 años, decidió convertir el dolor propio y el de su comunidad en una fuerza colectiva. Su historia comenzó en 2015, cuando el ELN intentó reclutar a su hijo mayor.

Ese testimonio la acompañó durante años mientras trabajaba en la Mesa de Víctimas, donde escuchaba denuncias constantes sobre reclutamiento de menores. La idea se volvió urgente: crear una red de mujeres capaz de impedir que más niños fueran arrancados de sus hogares.

Así nació, en 2019 y durante la conmemoración de los 20 años de la masacre de La Gabarra, la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, bajo un lema que hoy marca su identidad: “No parimos hijos para la guerra.”

Una red que protege la vida de niños y mujeres

Hoy la asociación reúne 851 mujeres, articula a 42 lideresas de otras organizaciones y ha logrado rescatar a 200 menores del reclutamiento forzado y proteger a otros 250 que estaban en riesgo. Su impacto llevó a que Carmen recibiera el premio Mujer Cafam 2024.

Cuando un menor es retenido por un grupo armado, las mujeres buscan dentro de su red a la mamá del comandante o de un integrante cercano al grupo. La petición es simple y poderosa: devolver al niño. Muchas veces, el vínculo materno abre puertas que la institucionalidad no logra tocar.

Cuando detectan que un joven está en peligro, actúan de inmediato: lo trasladan a un lugar seguro, lo ubican con algún familiar y hacen seguimiento trimestral para verificar que estudie y esté protegido.

Construir alternativas para que los niños no regresen a la guerra

Como complemento, la asociación creó la Fundación Hijos Víctimas del Catatumbo, de la que Carmen es vicepresidenta. En La Gabarra funciona una escuela de arte, música y cultura donde 500 niños colombianos y venezolanos encuentran un refugio simbólico y un nuevo proyecto de vida.

Proteger a las mujeres también es construir paz

En una región donde las violencias se multiplican, la red también opera como escudo para las mujeres. Crearon rutas de transporte seguras que han salvado la vida de 150 mujeres amenazadas o sobrevivientes de intentos de asesinato. Además, acompañan a desplazadas y víctimas de violencia basada en género en uno de los departamentos con más feminicidios del país.

Carmen ha sido desplazada cinco veces, sobrevivió a un atentado del Bloque Catatumbo de las AUC y vive bajo amenazas constantes. En 2008, su esposo fue asesinado por el Ejército y presentado como un falso positivo, hecho que la impulsó a seguir denunciando y defendiendo los Derechos Humanos.

Hoy es delegada en el Comité Territorial de Justicia Transicional de Tibú, participa en la Mesa Humanitaria del Catatumbo y sigue siendo una de las voces más firmes de la región.

El proyecto que más ilusión le produce es la creación de una aldea campesina ecológica, un espacio seguro donde las mujeres puedan reconstruir sus vidas y recuperar lo que la guerra les arrebató.

Para Carmen, la paz no se decreta: se trabaja todos los días. “La única manera de que haya paz es cumplir las leyes, cumplir los acuerdos y hacer mucha pedagogía. Mientras tanto, seguiremos apoyándonos entre nosotras. Eso es lo que nos sostiene”.

Carmen Elena García es una de las 100 Nuevas Líderes de Colombia: