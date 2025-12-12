Amalfi Anacona: liderazgo indígena y empoderamiento femenino en el Cauca

Hija de Raquel y nieta de Fabina, lideresas indígenas del pueblo yanacona del resguardo de Pancitará, en la vereda Chaupiloma de La Vega, Amalfi aprendió desde pequeña el valor del respeto y la inclusión consciente. Con 55 años, es fundadora de la Mesa Interpartidaria de Mujeres Políticas del Cauca, creada en 2017, y coordinadora regional desde hace siete años.

Esa organización agrupa a 60 mujeres de distintos partidos, etnias y religiones, y promueve el liderazgo femenino, combatiendo las violencias de género que también afectan a las mujeres en política. Entre sus miembros hay diputadas, concejalas y alcaldesas.

Además, Anacona fue impulsora de la Secretaría de la Mujer del Cauca, creada en 2012, convirtiéndose en la primera funcionaria surgida del proceso social. Desde allí promovió la autonomía económica de mujeres víctimas de violencia y su participación política. Hoy dirige la línea de participación ciudadana en los 42 municipios del departamento y trabaja en la creación de escuelas de formación y consejos consultivos para fortalecer organizaciones sociales.

Trabajo comunitario y transformación económica de las mujeres

Nacida en San Sebastián, en la vereda El Porvenir, vivió allí hasta los cinco años antes de mudarse a Popayán para acceder a mejores oportunidades. Allí terminó el bachillerato en el colegio mixto Alejandro Humboldt, siendo la menor de cinco hermanos y de dos hermanas. Desde niña participaba en actividades culturales y asumió roles de liderazgo y defensa de sus compañeras. Su trabajo comunitario la llevó a la Defensa Civil, donde fue reconocida como la mejor rescatista del Cauca.

Mientras trabajaba como secretaria en el colegio del resguardo de Totoró, Amalfi se convirtió en confidente de muchas madres víctimas de violencia de género. Organizó grupos de mujeres donde compartían relatos, enseñaban habilidades entre ellas y creaban redes de apoyo. “Para armar equipos y enseñar, hay que desarmarse del egoísmo; si no se hace, difícilmente se permitirá que otras sigan el proceso”, explica. Con gestión del gobernador del cabildo, consiguió presupuesto para insumos, fomentando que las mujeres se empoderaran y se desligaran del maltrato.

De esos grupos nacieron iniciativas que aún funcionan: artesanas, modistas que confeccionan uniformes escolares, productores de alimentos lácteos, comidas tradicionales, plantas aromáticas y flores vendidas en Bogotá. “Me llaman profesora. Cuando voy de visita, me agradecen porque ya tienen liderazgo y, con sus emprendimientos, su vida ha mejorado”, relata.

Aún así, Anacona continuó su formación: se graduó en Administración Pública pasados los 30 años y se hizo normalista, herramientas que le permitieron acercarse a la gente y fortalecer su liderazgo. Convenció a un candidato para adjudicar un lote en Pedregal, municipio de Inzá, para construir casas para mujeres cabeza de familia.

Protección, participación política y una vida dedicada al liderazgo femenino

Hace tres años fue becaria del Instituto Holandés para la Democracia, participando en un encuentro de mujeres en Guatemala donde expuso los logros y desafíos de las organizaciones sociales del Cauca. Actualmente trabaja con la Defensoría del Pueblo y la Mesa Interpartidaria para implementar alertas tempranas que prevengan atentados y amenazas contra mujeres en política.

Amalfi vive en la vereda La Rejoya, a 40 minutos de Popayán, con su esposo Efraín, encargado del negocio familiar de venta de gas, y sus cuatro hijos: Jimenna (30, Derecho), Hover (27, Tecnólogo en Comunicaciones y Televisión), Jennifer (23, Psicología) y Emmily (13, noveno grado). Sus momentos favoritos son en las cocinas de los resguardos, disfrutando de un café mientras conversa con otras mujeres sobre respeto, liderazgo y la importancia de que toda mujer se haga respetar. “En el liderazgo hay que desarmarse de muchas cosas, dejar de competir entre nosotras para poder construir. Debemos ponernos de acuerdo y avanzar”, concluye.

Amalfi Anacona es una de las 100 Nuevas Líderes de Colombia: