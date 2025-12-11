Villavicencio estrena Centro de Experiencia y Orientación de la Universidad Militar Nueva Granada

Colombia

La Universidad Militar Nueva Granada (UMNG) encendió una nueva luz de progreso educativo en la región de la Orinoquia. El pasado martes 9 de diciembre, la institución inauguró con éxito su nuevo Centro de Experiencia y Orientación en Villavicencio, un espacio estratégico que trae excelentes noticias para los habitantes del Meta y sus alrededores.

Este logro, que materializa el Plan Rectoral 2024–2028, demuestra el compromiso de la UMNG con la regionalización y el acceso equitativo a la educación superior en Colombia. La apertura de este Centro es una victoria de la gestión institucional que busca fortalecer el impacto positivo de la universidad en el territorio.

Educación sin barreras

El principal beneficio de este nuevo Centro es acercar la oferta universitaria a los ciudadanos, eliminando la necesidad de costosos desplazamientos a Bogotá o Cajicá. Ahora, los habitantes del Meta podrán acceder a valiosas experiencias de formación a distancia, virtual e híbrida, comenzando con los programas de la Facultad de Estudios a Distancia.

El Centro tiene la misión de ser un faro de apoyo y orientación:

Orientación Vocacional: brindará a los aspirantes una experiencia universitaria completa con metodologías innovadoras y herramientas tecnológicas para que tomen la mejor decisión sobre su futuro profesional.

brindará a los aspirantes una experiencia universitaria completa con metodologías innovadoras y herramientas tecnológicas para que tomen la mejor decisión sobre su futuro profesional. Innovación y Tecnología: desarrollará experiencias educativas basadas en Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada, posicionando al Centro como un verdadero ‘Aula del Futuro’.

desarrollará experiencias educativas basadas en Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada, posicionando al Centro como un verdadero ‘Aula del Futuro’. Conexión con la comunidad: promoverá activamente el diálogo para identificar necesidades de formación y articular la oferta académica con los sectores productivo y gubernamental, impulsando el desarrollo social y económico de la región.

La consolidación de este proyecto es el resultado de una armoniosa articulación con actores locales fundamentales, incluyendo a la Alcaldía de Villavicencio, la Gobernación del Meta y otras autoridades de la Orinoquia. Esta unión de esfuerzos es la base para un proyecto de desarrollo que impactará positivamente en la calidad de vida de las comunidades.

Con esta positiva noticia, la Universidad Militar Nueva Granada reafirma su misión de acompañar el desarrollo regional, promover entornos educativos innovadores y formar ciudadanos capaces de afrontar los desafíos contemporáneos y contribuir al bienestar de sus comunidades.