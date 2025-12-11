Florián respondió a cuestionamientos por ejecución de MinIgualdad: confirmó salida de Dumar Guevara

Entre escándalos, polémicas y cuestionamientos por la ejecución presupuestal, se disputa el Ministerio de la Igualdad y Equidad de Género su continuidad en el país.

El ministro Juan Carlos Florián aseguró que el a Ministerio ya pasó la etapa de preparación, y desde su llegada a la cartera, han logrado una ejecución del 33%.

“Al día de hoy, a corte del 30 de noviembre de 2025, nosotros tenemos una ejecución del 33 %”, afirmó Florián.

También aprovechó para responderle a la representante Catherine Juvinao, quien señaló que el ministro estaba mintiendo al hablar de una ejecución presupuestal del 46 %, cuando realmente era de un 7 %.

Frente a esto, el ministro respondió que: “ella está revisando el portal de transparencia, donde aparece una cifra mucho más baja. Yo estoy ejecutando una reserva presupuestal del año 2024, y aparte el presupuesto 2025, y ese es el 33 % del que yo hablo a fecha de hoy”.

¿Qué pasó con la polémica del viceministro?

La polémica que se generó por unos chats revelados del viceministro de la Igualdad, Dumar David Guevara, en los que insultaba a Andrea Petro, la hija del presidente Gustavo Petro, le costó la salida de su cargo.

Su salida fue confirmada por el ministro Juan Carlos Florián, quien señaló que: “el Ministerio pidió su renuncia, y efectivamente, ya no está en el Ministerio de la Igualdad”.