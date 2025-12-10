Proyecto para revivir el Ministerio de la Igualdad sigue quieto en el Congreso: ¿Qué podría pasar?

El Congreso volvió a dejar en suspenso el debate del proyecto que revive el Ministerio de la Igualdad, una de las apuestas del Gobierno de Gustavo Petro.

La sesión convocada para avanzar en la votación no pudo instalarse porque no se alcanzó el número mínimo de congresistas, un escenario que ya se ha repetido varias veces en las últimas semanas.

A pesar de los llamados del Ejecutivo para acelerar el trámite, la asistencia fue insuficiente y el proyecto quedó, otra vez, a la espera de una nueva fecha.

¿Qué está en juego?

Para el Gobierno, revivir la cartera es fundamental para darle continuidad a programas sociales enfocados en poblaciones vulnerables. La oposición, en cambio, insiste en que el Ministerio debe archivarse por considerar que es costoso, poco eficiente y porque ,según han reiterado algunos congresistas críticos, no ha demostrado resultados claros desde su creación.

El estancamiento también genera dudas sobre si el proyecto logrará avanzar antes de que termine la legislatura, especialmente en un Congreso donde las mayorías del Gobierno se han debilitado.

¿Posturas encontradas en el Capitolio?

Mientras sectores del Pacto Histórico defienden que la cartera es necesaria para cerrar brechas sociales, "Llevamos semanas listas y listos para el debate, pero algunos sectores insisten en frenar un derecho que el país necesita. Yo seguiré defendiendo que este proyecto se discuta de frente, sin maniobras ni bloqueos." aseguró Gabriel Becerra, Representante del Pacto Histórico.

Otra vez el Congreso le incumple a Colombia. En las Comisiones Primeras conjuntas por culpa de la dilación permanente de la oposición, no fue posible avanzar en la discusión del proyecto del @MinIgualdad_Col.



Para la oposición, insistir en reabrir un ministerio que anteriormente fue cuestionado por su manejo administrativo y presupuestal no es una prioridad legislativa.