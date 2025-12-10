Piden a los 47 alcaldes del Tolima prohibir el uso de la pólvora

Tolima

La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, hizo un llamado a los 47 alcaldes del departamento para que se prohíba el uso de pólvora, además les recordó que los mandatarios locales tienen la potestad de hacerlo.

“Recordarles que hay una norma que habla del uso de pólvora y que quienes definen la prohibición está en cabeza de las primeras autoridades en los municipios que son los señores alcaldes y alcaldesas”, dijo Katherine Rengifo.

Lo manifestado por la secretaria de Salud se da en medio del anuncio del aumento de lesionados con pólvora, cifra que llegó a 7 en el Tolima, lo que generó la reacción de la funcionaria que resaltó que no se puede permitir que la cifra siga subiendo como ocurrió en el 2024 cuando llegó a 56.

Por otra parte, desde la Secretaría de Convivencia Ciudadana, Seguridad y Orden Público, se reiteró el llamado a los mandatarios de los 47 municipios para regular el uso de estos elementos y evitar lesionados en la región.

“Expedimos la circular en la que se insta a los alcaldes a tomar las medidas pertinentes para prevenir el uso de la pólvora, lo que ha llevado a algunos alcaldes a adoptar estas medidas lo que nos beneficia a no tener casos como el que se registró en Ibagué donde un menor resultó lesionado con un artefacto pirotécnico”, dijo José Diego Ramírez Gutiérrez, secretario e de la Secretaría de Convivencia, al hacer un llamado a los alcaldes a proteger la vida de los ciudadanos.

Finalmente, el funcionario hizo un llamado a la comunidad a acatar las medidas y evitar casos lamentables y posibles sanciones ante el uso de estos elementos.

“Hacemos un llamado a la comunidad para que tomemos la precaución y medidas necesarias para no tener personas quemadas en esta navidad y este fin de año”, puntualizó Ramírez.