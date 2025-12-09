Cartagena, sede de la I Jornada de Alargamiento y Engrosamiento de pene

Cartagena se prepara para un acontecimiento sin precedentes en urología.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En la Clínica Medihelp, el Dr. Jorge Lambis Ricardo (Cartagena - Colombia) y el Dr. James Ellist (Los Ángeles, California) liderarán la primera jornada en Latinoamérica del procedimiento de alargamiento y engrosamiento peneano con implante aprobado por la FDA, marcando un hito para la medicina masculina en el continente.

Actualmente, más de 5.600 hombres han sido implantados con resultados altamente satisfactorios, lo que respalda la seguridad, eficacia y confiabilidad de esta intervención de vanguardia. Himplant se ha posicionado como un procedimiento revolucionario en la salud sexual masculina.

Permite aumentar la longitud y el grosor del pene de forma natural, segura y discreta, mediante un implante de silicona médica de última generación, diseñado y validado por expertos internacionales en urología.

Este avance garantiza una recuperación rápida, sin cicatrices visibles y con un impacto positivo en la confianza y bienestar del paciente.

Con esta jornada pionera, Cartagena se convierte en un referente latinoamericano para cirugías masculinas de alta especialización y procedimientos urológicos innovadores.