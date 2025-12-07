Policía Valle frustra fleteo en vía Panamericana y captura a dos hombres tras persecución

Un presunto fleteo registrado en el municipio de El Cerrito terminó con la captura de dos hombres tras una persecución que se extendió hasta el sector de Coronado, en Palmira.

La rápida reacción de los uniformados de la Estación de Policía El Cerrito permitió frustrar el robo y recuperar $13 millones, además de documentos y pertenencias de la víctima.

El hurto ocurrió minutos después de que una mujer retirara la alta suma de dinero en una entidad financiera y se dirigiera a pagar facturas en un establecimiento comercial. Los presuntos delincuentes, que se movilizaban en una motocicleta, la siguieron y mediante raponazo le arrebataron el bolso antes de emprender la huida.

“La víctima logró alertar de inmediato a dos policías que patrullaban la zona. Los uniformados iniciaron la persecución sin perder de vista a los sospechosos, quienes finalmente fueron interceptados”, señaló el coronel Edgar Rubio, comandante Policía Palmira.

Uno de los capturados registra antecedentes por secuestro simple (2018), tráfico de armas (2011 y 2019), fuga de presos (2021) y hurto calificado (2022). En el procedimiento fueron incautados la motocicleta en la que se movilizaban y dos celulares.

En lo corrido del año, la Policía Valle ha capturado 197 personas por diversos delitos en este municipio y ha incautado 42 armas de fuego, un aumento del 15 % frente al año anterior.