Cierre fiscal de fin de año: los errores que más le cuestan a las empresas y alertas para 2026

Personas trabajando en una oficina - (Getty Images) / Tom Werner

Un error en esta etapa no solo expone a sanciones de la DIAN, la UGPP o las superintendencias: también puede comprometer la liquidez, la reputación corporativa e incluso derivar en fiscalizaciones profundas durante 2026.

Martha Eugenia Pulido, socia fundadora de Optimal Solutions, hace un llamado a no subestimar este momento del calendario empresarial. “El mayor riesgo está en asumir el cierre fiscal como un trámite operativo, cuando en realidad impacta directamente los objetivos estratégicos, la liquidez y la reputación corporativa”, señaló.

Los errores más comunes que disparan sanciones

Los especialistas identifican fallas recurrentes que, año tras año, generan contingencias tributarias. Entre ellas destacan:

* Inconsistencias en la conciliación del IVA, ICA y autorretenciones, especialmente cuando no coincide lo declarado con la contabilidad ni con la información reportada a la DIAN.

* Determinación errónea de ganancias ocasionales por venta de activos fijos.

* Fallas en el cálculo de la diferencia en cambio gravada y no gravada.

* Errores al liquidar el impuesto mínimo y en los intereses presuntos de cuentas por cobrar a accionistas.

* Descuadres entre la información contable y fiscal, además de errores en el impuesto diferido.

* Aplicación incorrecta de descuentos tributarios, límites de gastos sin retención, rentas exentas y compensaciones de pérdidas.

Documentos indispensables antes del cierre

Los expertos insisten en que la organización documental es la primera línea de defensa. Las empresas deben tener actualizados los libros de actas y contabilidad, los contratos con impacto financiero, declaraciones presentadas, certificados de retención, estados de cuenta con la DIAN y los municipios, reportes de inversión extranjera, nómina electrónica y planillas de seguridad social.

A esto se suman soportes como avalúos técnicos, certificados de tradición, RUT y RIT vigentes, cámara de comercio actualizada y el reporte de beneficiarios finales.

Sandra Arias, directora de Contabilidad de Optimal Solutions, lo resume así: “Una empresa que no tiene su información organizada llega al cierre en desventaja. El orden documental es el primer escudo contra sanciones futuras”.

Las fechas del calendario tributario que no se pueden perder

De acuerdo con Optimal Solutions, el año 2026 iniciará con obligaciones clave desde enero, como la actualización del RUT, la revisión de la periodicidad de IVA e ICA y el pago de intereses de cesantías. Entre marzo y mayo se concentran hitos sensibles: la renovación de matrícula mercantil, la entrega de certificados tributarios, la información exógena y la declaración de renta de personas jurídicas.

En el segundo semestre destacan la renta de personas naturales, informes de precios de transferencia y el pago de la prima de diciembre.

“Cada una de estas fechas impacta la liquidez. Incumplir puede significar sanciones millonarias y afectar la imagen corporativa”, explicó Paulina Caicedo, gerente financiera de la firma.

Cómo anticiparse para evitar riesgos en 2026

Los expertos recomiendan realizar un pre-cierre contable y fiscal, monitorear las recomendaciones del asesor tributario y presupuestar nuevas obligaciones para el próximo año. También sugieren analizar las tasas efectivas de tributación para ajustar la planeación financiera.

La transformación digital, aseguran, será determinante. Herramientas como software contable integrado, repositorios documentales, robots de cumplimiento, almacenamiento en la nube y calendarios automatizados permiten reducir errores y garantizar trazabilidad frente a las autoridades.