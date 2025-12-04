Investigan a Ramiro Barragán, Ex Gobernador de Boyacá y aspirante a la Cámara de Representantes

La Procuraduría General de la Nación abrió un proceso disciplinario contra el exgobernador de Boyacá y ahora aspirante al Congreso de la República por el partido Verde, Ramiro Barragán Adame (2020–2023), por posibles irregularidades en el contrato destinado al mejoramiento del parque principal de Cómbita, obra financiada con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por alrededor de 4.100 millones de pesos.

El Ministerio Público indaga si la escogencia del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como entidad encargada del proyecto se hizo sin contar con las verificaciones necesarias, pues este fondo no habría demostrado tener la capacidad técnica, administrativa y financiera para ejecutar las obras.

Dentro de la investigación, la Procuraduría solicitó a la Gobernación la documentación que sustentó la designación del ejecutor, así como los estudios previos y los soportes que permitieron contratar la interventoría del proyecto.

El objetivo del proceso es establecer si hubo conductas irregulares, determinar si constituyen una falta disciplinaria y verificar si existen elementos que puedan eximir de responsabilidad al exmandatario.