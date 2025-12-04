Estos son los candidatos confirmados de Cambio Radical a la Cámara por Boyacá

Boyacá

El partido Cambio Radical confirmó los primeros cuatro nombres que integran su lista a la Cámara de Representantes por el departamento de Boyacá, de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026. El partido anunció que el próximo fin de semana se sumarán dos mujeres para completar la lista.

Estos son los candidatos confirmados:

Fabián Rojas

Se ha desempeñado como vicepresidente Administrativo y Financiero de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. También fue diputado y presidente de la Asamblea de Boyacá. En su hoja de vida figuran cargos como subdirector de Contratación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, asesor del Ministerio del Interior, de la Dirección de Reasentamiento de la Caja de la Vivienda Popular, asesor de Infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano y asesor jurídico de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, así como asesor del Alcalde Mayor.

Vicente Aníbal Ojeda

Abogado especialista en gobierno y gerencia territorial y magíster en derecho público. Proviene de una familia de tradición política: su padre, Héctor Aníbal Ojeda, fue secretario de Gobierno y contralor municipal de Tunja. Inició su carrera electoral en 2007 como candidato al Concejo, sin resultar elegido, y en 2011 logró llegar a esa corporación tras obtener cerca de 1.400 votos.

Giovanny Montenegro

Cuenta con 12 años de experiencia laboral en el municipio de Sutatenza en el sector agrícola, dedicado a la siembra y comercialización de productos del campo. Fue concejal en los periodos 2004–2007 y 2008–2011, presidente de la corporación y candidato a la Alcaldía en 2015.

Josué Camacho

Abogado con trayectoria en el sector público. Se ha desempeñado en la Contraloría General de la República como asesor, en la Dirección de Servicio al Ciudadano de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, como asesor jurídico de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes y en la Superintendencia de Vigilancia, donde ocupó los cargos de secretario general y superintendente delegado. En el último año y medio ha ejercido como litigante.