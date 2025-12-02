SBQ: La historia de la tienda de lujo colombiana que busca abrir sede en Nigeria // Caracol Radio

Al momento de hablar de tiendas de lujo en Colombia, es poco común pensar en comercios nacionales donde se puedan encontrar estos productos, y mucho menos pensar que estos hayan surgido desde un apartamento.

Así fue como nació SBQ, una tienda fundada por los hermanos Santiago y Sebastián Barrientos, quienes en sus inicios vendían gafas de lujo en un apartamento en Medellín, luego, en medio de la pandemia del Covid-19, los hermanos tuvieron la idea de visibilizar su marca a través de redes sociales, esto fue todo un éxito gracias a colaboraciones con influencers, futbolistas y personalidades famosas.

Tras cuatro años de expansión por el país, SBQ planea vender sus productos en diferentes mercados a nivel global, de hecho, hace poco cerró una colaboración con la India para importar perfumes, y el siguiente objetivo es Nigeria, un mercado en el que identificaron bastante potencial.

Para cumplir con todas estas metas de cara al próximo año, SBQ ha lanzado diversas promociones en esta época navideña, destacando la venta de accesorios y perfumes, destacando que este no solo es un regalo que ofrece exclusividad, sino también que demuestra el amor y la cercanía por la persona.

Accesorios y perfumes lideran las tendencias premium de Navidad

Según explica Sebastián Barrientos, CEO del multimarca, el consumidor navideño busca regalos con funcionalidad y fuerte valor emocional, más allá de la simple indumentaria.

“Para esta Navidad, dos productos se consolidan como tendencias premium para regalar. En primer lugar, están las gafas de sol, un accesorio práctico por la alta temporada de viajes. Además, firmas como Prada, Miu Miu, Ray-Ban y Oakley lanzaron recientemente nuevas colecciones. Por otro lado, están los perfumes, un obsequio íntimo, altamente personalizado y con fuerte carga emocional”, señaló.

La ropa sigue liderando el gasto navideño

Pese al crecimiento de los accesorios, la ropa continúa siendo la categoría dominante, al concentrar cerca del 60 % de las transacciones durante la temporada, según cifras de SBQ.

Este comportamiento responde a una tradición cultural profundamente arraigada en Colombia: estrenar en Navidad, así como al deseo de proyectar una imagen renovada durante las festividades de fin de año.

¿Cuándo compran los colombianos sus regalos?

De acuerdo con Fenalco, aunque el 32 % de los consumidores realiza sus compras en las primeras semanas de diciembre, la mayoría concentra su gasto en los últimos días de la temporada. Los picos más altos de ventas se registran entre el 15 y el 24 de diciembre, siendo el periodo entre el 21 y el 24 el de mayor intensidad comercial.

Eventos como el Black Friday y los Madrugones cumplen un papel estratégico al atraer a un nicho específico de compradores conocidos como “cazadores de ofertas”, quienes se anticipan a la temporada navideña.

Nueva generación y redes sociales impulsan el consumo de lujo

SBQ también destaca que la moda de lujo es hoy el principal motor del gasto de fin de año, con una intención de compra que se mantiene sólida pese a las variaciones en el ticket promedio.

Este comportamiento está siendo impulsado, en gran medida, por la nueva generación de consumidores, cuya adquisición de artículos de moda crece de la mano de la influencia directa de las tendencias globales a través de redes sociales, donde el deseo aspiracional y la inmediatez juegan un rol clave en la decisión de compra.