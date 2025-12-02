Perú: aspirante presidencial sale ileso tras ataque a balazos

Rafael Belaúnde salió ileso luego de que personas en una moto dispararan contra su vehículo mientras se movilizaba en el sur de Lima. (Foto: Caracol Radio / Cortesía)

El precandidato a la presidencia de Perú Rafael Belaúnde salió ileso de un ataque a balazos mientras viajaba en su auto en Cerro Azul, una localidad al sur de Lima, informó la policía.

El vehículo de Belaúnde, de 50 años y líder del derechista Partido Libertad Popular, recibió varios disparos realizados por sujetos en moto.

“Se ha disparado contra el vehículo y contra él”, señaló a la prensa el jefe de la policía peruana, general Óscar Arriola.

En un mensaje en X, la policía aseguró que en el ataque “no se presentaron heridos”.

Sin embargo, una fotografía de Belaúnde con rastros de sangre en su cara y camisa blanca se viralizó en X y televisoras. La sangre sería producto de lesiones causadas a algún ocupante del vehículo por las esquirlas del parabrisas impactado por tres balas, según el propio jefe policial.

El automóvil de Belaúnde era conducido por un chofer.

El político manifestó a la policía que “no ha recibido amenazas extorsivas o de otro tipo”, indicó Arriola.

El líder del Partido Libertad Popular aspira a la presidencia en las elecciones que se llevarán a cabo el 12 de abril.

Rafael Belaúnde es nieto del expresidente Fernando Belaúnde, quien gobernó Perú de 1963 a 1968 y 1980 a 1985.