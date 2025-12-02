Papa León XIV llama al diálogo entre Estados Unidos y Venezuela

El Papa León XIV pidió a Estados Unidos que favorezca el diálogo con Venezuela antes de ejecutar cualquier operación terrestre contra el país sudamericano.

A bordo del avión papal, tras el fin de su primer viaje al extranjero en Turquía y Líbano, el pontífice estadounidense-peruano nuevamente rechazó la violencia en medio de las crecientes tensiones entre EE. UU. y Venezuela por el despliegue militar ordenado por el presidente Donald Trump en aguas internacionales del Caribe bajo el pretexto de una lucha contra el narcotráfico.

“Las voces que vienen de Estados Unidos cambian con frecuencia”, dijo el Papa aludiendo a la conversación telefónica entre Trump y su par venezolano Nicolás Maduro que no contrarresta la posibilidad de una “invasión terrestre” a Venezuela, como la apuntó León XIV.

“Es mejor buscar maneras de diálogo, quizás presión, incluso presión económica, pero buscando otra manera para cambiar, si es lo que decide hacer Estados Unidos”, declaró.

El Papa complementó que “a nivel de conferencia episcopal, junto con el nuncio, estamos buscando la manera de calmar la situación, buscando fundamentalmente el bien del pueblo, porque muchas veces es el pueblo el que sufre en estas situaciones, no las autoridades”.

Entretanto, el secretario de Guerra estadounidense Pete Hegseth aseguró que continuarán los bombardeos contra “narcolanchas” en el Caribe, mientras que el presidente Trump advirtió a “los países o actores” que envíen cocaína y fentanilo al país norteamericano, donde incluye a Colombia, pueden ser blanco de intervenciones terrestres.

El Papa rechaza la violencia en el Caribe y en Medio Oriente

Por otro lado, desde Beirut (capital de Libano), León XIV instó a encontrar “nuevos enfoques para rechazar la mentalidad de venganza y de violencia” en Oriente Medio para hacer triunfar la paz, en una misa al aire libre que reunió a unas 150.000 personas.

León XIV animó a los feligreses a “ser valientes”, y antes de tomar el avión de regreso, lanzó un mensaje a Hezbolá e Israel, sin mencionarlos directamente.

“Tenemos que reconocer que la lucha armada no trae beneficios. Las armas son letales, pero la negociación, la mediación y el diálogo son constructivos. Elijamos todos la paz como camino, y no sólo como objetivo”, dijo en el aeropuerto.

“Despojémonos de la armadura de nuestras divisiones étnicas y políticas, abramos nuestras confesiones religiosas al encuentro mutuo y despertemos en nuestros corazones el sueño de un Líbano unido”, proclamó en su homilía el papa, durante la misa celebrada cerca del lugar de la explosión que devastó la capital libanesa en agosto de 2020.

León XIV, que cerró este martes, 2 de diciembre, su visita de seis días a Turquía y Líbano, declaró que planea un posible viaje a África en 2026 y que está en reflexión una visita a América Latina más adelante.

Reiteró que le gustaría “mucho visitar América Latina: Argentina, Uruguay, que esperan la visita del papa”, aunque respondió que el proyecto aún estaba en estudio y solo mencionó “2026 o 2027” cuando se le preguntó por la fecha.

“Creo que Perú también me recibiría con agrado”, bromeó al referirse al país donde pasó más de 20 años como misionero.