Denuncian abandono de obras públicas y cuestionan iluminación de $5.433 millones en la Gobernación de Quindío

Mientras la fachada de la Gobernación del Quindío se enciende con luces que costaron 5.433 millones de pesos, la Veeduría Cívica de Quindío denuncian que el departamento enfrenta un deterioro como índices de pobreza y obras inconclusas que cuestionan a los quindianos la millonaria inversión de luces navideñas en este edificio.

“No se puede seguir maquillando la realidad del Quindío con luces y pantallas, mientras persisten escenarios destruidos, infraestructura social abandonada, miles de hogares viviendo en zonas de alto riesgo y deficiencias en los servicios básicos” dijo la veeduría de este departamento.

¿Cuáles son las obras en deterioro?

Entre los casos más críticos para los quindianos es el estadio de Calarcá, ya que hoy en día es un lugar de abandono y antes, fue una sede deportiva que aspiró a ser orgullo regional.

Otra obra es el laboratorio de salud pública en el Caimu, considerado uno de los mayores “elefantes blancos” del departamento. Según la veeduría, en este laboratorio han invertido millonarias sumas de dinero y no se vio un servicio de salud para la población.

La misma situación se repite en el coliseo del barrio ‘La Patria’, un lugar que no volvió a ser utilizado ya que su cubierta se deterioró sin que se hayan ejecutado las reparaciones necesarias.

“A estas obras inconclusas se suman denuncias sobre contratación, priorización del gasto y desorden en la gestión pública, que muestran un preocupante deterioro de la institucionalidad departamental y una falta de sentido común para definir qué es realmente urgente y necesario para la gente”, aseguró la veeduría.

Denuncian fallas en la PTAR de Salento y retrasos en obras deportivas del Quindío

Entre todas estas denuncias, en Salento aún no se han construido la Planta de Tratamiento de Agua Residuales (PTAR) para la cabecera municipal, ya que, según el organismo de control, “es una deuda ambiental que afecta a la comunidad del municipio”.

A este panorama, se suman los retrasos en varias obras de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales, cuyos escenarios no cumplieron con lo prometido y la situación ha llevado que algunos alcaldes se nieguen a recibir las construcciones.

Gobernación del Quindío enciende luces que costaron 5.433 millones de pesos

Pese a este contexto de obras abandonadas y sin terminar, la millonaria iluminación de la Gobernación cuestionan las necesidades urgentes del departamento.

“Estas luces evidencian la falta de criterio para priorizar lo que realmente importa”, señaló el organismo de control.

Finalmente, la veeduría hizo un llamado a la Procuraduría, Contraloría, Asamblea y Concejos del departamento adelantar una revisión a estas obras deterioradas y contratos.

“Exigimos que los órganos de control: Contraloría, Procuraduría, Asamblea, Personerías y Concejos adelanten una revisión integral de estos proyectos, sus contratos, costos y niveles de avance real” afirmó.