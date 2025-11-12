Cae red de trata sexual que explotaba colombianas en España: 11 mujeres víctimas fueron liberadas

Autoridades españolas desmantelaron una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres colombianas en una operación en la que liberaron once víctimas en la ciudad de Alicante en la Comunidad Valenciana, al oriente del país.

La Guardia Civil y la Policía de España detuvieron a siete delincuentes e incautaron cerca de 50 mil euros.

El Ministerio del Interior informó que la investigación del caso comenzó en noviembre de 2024, cuando los agentes detectaron a una posible víctima en el aeropuerto de Madrid.

Una vez que la víctima interpuso la denuncia, los investigadores identificaron al grupo criminal asentado en la localidad de Denia, que se dedicaba a captar mujeres para su explotación sexual.

A los detenidos se les atribuye los supuestos delitos de trata de seres humanos, pertenencia a grupo criminal, contra la salud pública, contra el derecho de los trabajadores, favorecimiento de la migración irregular y blanqueo de capitales.

Cae red criminal dedicada a la trata sexual de colombianas en España

De acuerdo con el Ministerio, este grupo captaba a las mujeres en su país de origen, Colombia, aprovechándose de su vulnerabilidad y necesidad económica, financiando su viaje a España mediante préstamos con recargos muy elevados y obligando a las víctimas a ejercer la prostitución a cambio.

La identificación de los supuestos autores permitió realizar cinco entradas y registros en las localidades alicantinas de Denia y Els Poblets.

Además de decomisar 50 mil euros en efectivo, unos 216 millones de pesos colombianos, las autoridades incautaron 100 gramos de cocaína, tres vehículos, dispositivos electrónicos, así como libros de contabilidad, donde se registraban las ganancias y las deudas de las víctimas.