Antioquia vive uno de los momentos más trascendentales para el campo en décadas. La Reforma Agraria del presidente Gustavo Petro a través de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) entregó 1.919 hectáreas a 253 familias campesinas víctimas del desplazamiento forzado y del despojo de la región. Estas asignaciones, realizadas en el Magdalena Medio y el Nordeste antioqueño, representan el renacer de cientos de hogares de campesinos y victimas que hoy recuperan la esperanza, la estabilidad y su proyecto de vida en el territorio que les pertenece.

En Yondó, Antioquía, se entregaron 919 hectáreas distribuidas en los predios:

• La Primavera – 142,3209 ha

• Hacienda San Rafael – 536,3979 ha

• La Esperanza – 55,1214 ha

• La Pradera – 120,8526 ha

• San Francisco – 42,6432 ha

• Guayacán – 22,0318 ha

Las 213 familias beneficiarias de estos terrenos pertenecen a la Asociación de Productores Agroindustriales APAYÓN, integrada por mujeres cabeza de hogar, jóvenes rurales y campesinos que durante décadas resistieron la violencia paramilitar o trabajaron como jornaleros y arrendatarios sin oportunidades de acceso a la tierra.

Antioquia: ANT entrega 2.900 hectáreas a campesinos para impulsar la producción agrícola Ampliar

José Agustín Pico, representante de la asociación APAYÓN, afirmó que “estas tierras son una sorpresa muy bonita. Vamos a garantizar la seguridad alimentaria y a impulsar proyectos productivos como la cría de cerdos y gallinas, así como el cultivo de cacao y plantas aromáticas. Aquí volveremos a producir para nuestra región”.

El antiguo propietario que ofertó voluntariamente uno de esos predios a la ANT tomó esta decisión al saber que la tierra beneficiaría a campesinos de la zona. Y destacó que este proceso contribuye al futuro de Yondó y de toda la región, un gesto de reconciliación que encarna el espíritu de la Reforma Agraria.

Otra de las fincas entregadas conserva una reserva natural que el antiguo propietario protegió durante décadas, incluso ante el hallazgo de pozos petroleros. Hoy, las familias campesinas asumen el compromiso de fortalecer y continuar ese legado ambiental.

Vegachí y Tarazá avanzan en la Reforma Agraria

En Vegachí, el predio La Llana, de 1.063 hectáreas, pasó a convertirse en el nuevo hogar y sustento de 40 familias de la Asociación Asoprocave, todas víctimas del conflicto armado. Este terreno fue adquirido a un privado que decidió apostarle a la Reforma Agraria y contribuir a la reparación y reconstrucción del territorio.

Mery Amparo Álvarez, lideresa campesina expresó: “Gracias al presidente Petro hoy se nos están dando las cosas. Vamos a sacar estas tierras adelante y aportar a la seguridad alimentaria de nuestro país”.

En el municipio de Tarazá, el director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, con apoyo de la Policía de la región, recuperó 1.059 hectáreas que habían pertenecido a alias “Cuco” Vanoy, uno de los jefes paramilitares del Bloque Mineros, y que funcionaron como centro de operaciones y laboratorios de droga. Estos terrenos, que hacían parte del Fondo para la Reparación a las Víctimas (FRV), estaban siendo ocupados irregularmente por un ganadero de Envigado.

“Esta finca terminó siendo un centro de detención de personas, un centro de control territorial, un centro también de tortura y, en general, el puesto desde el cual se controlaba todo el corredor de Tarazá y la ruta hasta el Golfo de Morrosquillo”, confirmó Harman en medio de la recuperación material.

Ahora, estas tierras pasan a manos de familias campesinas y cumplirán la función central de la Reforma Agraria: reparar a las víctimas y producir comida para Antioquia y Córdoba.

Claudia Lopera, campesina beneficiaria de la Asociación Campesina del Bajo Cauca (ASOBAC) destacó que “es una alegría, ya que durante varios años hemos estado bregando tener en qué sembrar nuestros alimentos y no teníamos territorio, en este momento, que bueno contar con unas tierras que van a poder sustentar a muchos campesinos”.

Es un acto profundo de justicia territorial: tierras que antes fueron escenario de violencia regresan a manos de quienes construyen paz.

Valdivia conforma Zona de Reserva Campesina (ZRC)

Hace diez años, un grupo de campesinos de Valdivia, Antioquia, empezó a soñar con una Zona de Reserva Campesina que les permitiera trabajar sus tierras con un horizonte común. La Agencia Nacional de Tierras les cumple ese sueño con la realización de una Audiencia Pública para avanzar en la constitución legal de la ZRC Puerta de Oro Valdivia.

Allí, de manera democrática, las comunidades aprobaron el Plan de Desarrollo Sostenible, un paso fundamental para su constitución. La nueva ZRC abarcará 28.319 hectáreas distribuidas en 21 veredas de Valdivia y beneficiará a más de 3.600 personas.

La ZRC Puerta de Oro se perfila como un territorio modelo de desarrollo campesino, economía sostenible y protección ambiental, un espacio donde las comunidades podrán planificar el uso de la tierra y proyectar un futuro de producción, arraigo y paz.

“Con esta será la quinta ZRC de Antioquia que hemos constituido. Llegarán títulos, proyectos productivos y mayor inversión Estatal. Estamos cumpliendo con dignidad”, afirmó el director de la ANT, Felipe Harman.

A su turno, Farlin Perea Rentería, líder de la Unidad de Gestión Territorial (UGT) de Antioquia, Chocó y Eje Cafetero, señaló que estas acciones demuestran que la transformación rural es hoy una realidad.

“En el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Reforma Agraria sí se está implementando de manera correcta, y los resultados lo demuestran: la tierra está quedando en manos de campesinos productores”, expresó la funcionaria.

Con entregas, recuperaciones y la consolidación de nuevas figuras de ordenamiento campesino, la Agencia Nacional de Tierras reafirma que la Reforma Agraria está transformando vidas y devolviendo dignidad a campesinos y comunidades étnicas. Hoy, Antioquia es un territorio que produce y se proyecta como una gran despensa agrícola gracias a la tierra en manos de quienes la trabajan.