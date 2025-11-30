Luis Suárez, figura en Portugal: Doblete de golazos para victoria del Sporting

Luis Javier Suárez fue gran figura en la victoria del Sporting de Lisboa 0-4, al marcar doblete de golazos por la fecha 12 de la Liga de Portugal contra Estrela de Amadora. El samario sigue siendo clave en el conjunto de la capital, pues entre semana también marcó en el triunfo de 3-0 sobre Brujas por Champions League.

El primero en marcar fue Eduardo Quaresma al minuto 7′ de juego. Luego llegó la anotación del colombiano Luis Suárez. Fue una gran jugada colectiva entre Trincao y el colombiano, en una especie de pared, pero Suárez se las arregló para definir a un palo del arquero rival.

El tercero lo marcó Iván Fresneda al 25′ y, finalmente, el cuarto lo hizo el colombiano tras asistencia de Hidemasa Morita. Suárez, dentro del área, tuvo la frialdad para definir y poner el 4-0 definitivo.

En desarrollo...