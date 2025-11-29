¿Tiene vuelo con Avianca? Atento a las recomendaciones para evitar problemas en su vuelo

A través de un comunicado, la Superintendencia de Transporte ha desplegado un protocolo urgente de atención para los usuarios que se han visto afectados por el problema en un programa de control de vuelos en los aviones A320.

Según ha explicado el fabricante europeo Airbus, toda esta contingencia se ha provocado por una exposición a los rayos solares que ha afectado a más de la mitad de los aparatos de la flota de aviones. En estos momentos, el fabricante lanzó una alerta mientras que logran realizar una actualización de software en los equipos de la familia A320.

Para atender esta situación, la Superintendencia lanzó una lista de recomendaciones para facilitar la gestión de los vuelos para los usuarios de Avianca.

Si tiene vuelos en Avianca: ¿qué debe hacer?

Las personas que tengan vuelos con Avianca deben estar atentas a los cambios que puedan presentar sus vuelos. Según la SuperTransporte, se recomienda:

Verificar previamente el estado de su vuelo directamente con la aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto o realizar cualquier modificación en su itinerario.

antes de desplazarse al aeropuerto o realizar cualquier modificación en su itinerario. Revisar con frecuencia sus correos electrónicos, mensajes de texto o la aplicación de la aerolínea, donde Avianca informará sobre reacomodaciones, cancelaciones u opciones disponibles.

mensajes de texto o la aplicación de la aerolínea, donde Avianca informará sobre reacomodaciones, cancelaciones u opciones disponibles. Abstenerse de presentar Peticiones, Quejas, Reclamos o Solicitudes (PQRs) si aún no existe una afectación directa.

si aún no existe una afectación directa. Conservar todos los soportes relacionados con su reserva (correos, comprobantes de pago, comunicaciones recibidas).

(correos, comprobantes de pago, comunicaciones recibidas). En caso de afectación confirmada, debe estar atento a las opciones que le brinda Avianca quien podrá ofrecer alternativas como reembolso, reacomodación o cambios de fecha, de acuerdo con la normativa vigente.

La Superintendencia aseguró que brindará acompañamiento a los usuarios durante esta situación, de manera que puedan tomar decisiones con claridad y tranquilidad frente a sus planes de viaje.

Además, indicó que se encuentra atenta a la evolución de los hechos y en permanente coordinación con la aerolínea, con el propósito de garantizar que las medidas adoptadas permitan minimizar las afectaciones y que este imprevisto sea superado en el menor tiempo posible.

