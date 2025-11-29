Tasa de desempleo en Ibagué reportó la más baja en los últimos 18 años

Ibagué

Caracol Radio conoció que durante el trimestre móvil agosto – septiembre - octubre de 2025, el desempleo en Ibagué se redujo dos puntos porcentuales, al pasar del 11.2% al 9.5%, en comparación con el mismo trimestre de 2024. En este periodo, 13.980 personas consiguieron empleo, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

“En estos buenos resultados podemos evidenciar el impacto positivo de la estrategia de atracción de inversión y formalización empresarial, que incluye beneficios tributarios, simplificación de trámites empresariales, entre otros”, afirmó Naydú Romero, secretaria de Desarrollo Económico.

La funcionaria también aseguró que “En lo corrido del año se han creado 6.534 nuevas empresas entre personas naturales y jurídicas. Seguiremos trabajando para impulsar aún más el empleo en nuestra ciudad”.

La informalidad laboral también disminuyó dos puntos porcentuales, pasando del 49.9% al 48%, lo que ubica a Ibagué en el grupo de las 8 ciudades con los menores índices en el denominado ‘rebusque’.

Asimismo, en el desempleo juvenil hubo avances. El índice de desempleo de la población en el rango de edad de 15 a 28 años bajó dos puntos porcentuales, ya que se redujo de 19.3% a 17.4% entre un trimestre y otro.