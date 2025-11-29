Fredy Montero se queda y será jugador de Real Cartagena para la temporada 2026

Un inesperado giro dio el futuro del goleador atlanticense Fredy Montero, quien con unas sentidas palabras se había despedido de la hinchada de Real Cartagena.

Horas después de ese mensaje, de manera sorpresiva la dirigencia del equipo confirmó que el delantero de 38 años, y anotador de 30 goles en 40 partidos disputados, continuará siendo parte del equipo para la temporada 2026.

Así las cosas, este es el segundo hecho importante para los heroicos de cara al próximo año, tras la llegada del estratega antioqueño Álvaro Hernández, quien viene de ascender recientemente a Jaguares de Córdoba.

Por su parte, sobre la continuidad de varios jugadores y la llegada de otros, aún no se conocen detalles.