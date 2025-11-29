Actualidad

El Caribe colombiano se consolida como el corazón de la transición energética de Colombia

Este sector del país se caracteriza por liderar proyectos y conversaciones para impulsar la transición energética. Acá le contamos más detalles.

Foro Caribe Potencia Energética, foto vía cortesía

En definitiva, el Caribe colombiano continúa consolidándose como el corazón de la transición energética del país; pues se posiciona a través de diferentes proyectos y eventos como el foro ‘Caribe: Potencia Energética’, reúnen a las principales empresas y gremios del sector, autoridades locales y organizaciones sociales para conversar sobre el desarrollo energético de Colombia desde esta zona.

A su vez, la región Caribe es privilegiada por su ubicación en el norte del país, ya que aprovecha su alta disponibilidad de sol y viento para impulsar proyectos solares y eólicos, que fortalecen la oferta de energías renovables a nivel nacional.

La transición energética en el Caribe no solo reduce la dependencia de combustibles fósiles, pues también mejora la confiabilidad del servicio eléctrico, genera empleo y abre más oportunidades para la participación activa de las comunidades.

De esta manera, este foro es fundamental para entender las oportunidades y desafíos de la transición energética, por lo que los expertos han resaltado que la integración regional es clave para consolidar al Caribe como eje del cambio energético que vive Colombia.

