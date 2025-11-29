El Caribe colombiano se consolida como el corazón de la transición energética de Colombia

En definitiva, el Caribe colombiano continúa consolidándose como el corazón de la transición energética del país; pues se posiciona a través de diferentes proyectos y eventos como el foro ‘Caribe: Potencia Energética’, reúnen a las principales empresas y gremios del sector, autoridades locales y organizaciones sociales para conversar sobre el desarrollo energético de Colombia desde esta zona.

A su vez, la región Caribe es privilegiada por su ubicación en el norte del país, ya que aprovecha su alta disponibilidad de sol y viento para impulsar proyectos solares y eólicos, que fortalecen la oferta de energías renovables a nivel nacional.

La transición energética en el Caribe no solo reduce la dependencia de combustibles fósiles, pues también mejora la confiabilidad del servicio eléctrico, genera empleo y abre más oportunidades para la participación activa de las comunidades.

De esta manera, este foro es fundamental para entender las oportunidades y desafíos de la transición energética, por lo que los expertos han resaltado que la integración regional es clave para consolidar al Caribe como eje del cambio energético que vive Colombia.