Comisión Local del fútbol autorizó ingreso de hinchas de Santa Fe al estadio de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Comisión Local de Fútbol autorizó la apertura ‘de fronteras’ que permitirá el ingreso de los hinchas visitantes al estadio Manuel Murillo Toro, para el partido de este sábado 29 de noviembre entre Deportes Tolima y el Independiente Santa Fe.

Para garantizar una jornada tranquila, se dispuso un amplio operativo de seguridad conformado por 550 efectivos de la Policía y 350 integrantes de logística.

“La Comisión Local de Fútbol tomó determinaciones claves: apertura del estadio a las 2:30 de la tarde, más de 550 hombres de la Policía, 350 de logística, y el acompañamiento de la Cruz Roja, la Defensa Civil y la Secretaría de Movilidad, que realizará los cierres habituales. Además, tendremos ‘ley seca’ y un sellamiento perimetral alrededor del estadio”, resaltó Francisco Espín, secretario de Gobierno.

Por ser este partido categoría A, se mantendrán las medidas especiales de seguridad, entre ellas el cerramiento de las calles aledañas y la prohibición del expendio y consumo de alcohol en la zona cercana al estadio.

Asimismo, las autoridades recordaron que durante el encuentro estará prohibido el uso de pólvora y de humo dentro del escenario deportivo, con el objetivo de prevenir accidentes y mantener un ambiente seguro para todos los asistentes.