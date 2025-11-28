Yésica Lozano Noriega, la nueva Contralora Departamental del Tolima

Tolima

Este viernes 28 de noviembre resultó elegida como la nueva contralora departamental del Tolima la abogada Yésica Lozano Noriega, quien es la actual contralora municipal de Itagüí, Antioquia.

Con 12 votos a favor, dos abstenciones y un voto en blanco, la Asamblea Departamental del Tolima eligió a Lozano Noriega para dirigir el control fiscal en el departamento en el periodo 2026–2029.

“Tenemos un gran reto con el departamento del Tolima en fortalecer el control fiscal, pero también en vincular a la ciudadanía en el ejercicio de vigilancia en los territorios y utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la cercanía con el ciudadano”, manifestó la contralora electa.

La nueva contralora del Tolima es ingeniera en Telecomunicaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana, además de especialista en Gerencia Financiera y magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Escuela de Administración, Finanzas e Instituto Tecnológico (EAFIT).

La funcionaria de 35 años es oriunda de Ayapel, Córdoba, y cuenta con 12 años de experiencia en el control fiscal, con un destacado paso por Itagüí, donde todavía funge como contralora municipal.

La contralora Lozano Noriega también respondió a las suspicacias que genera su cercanía con el Partido Conservador, el mismo de la actual gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, por lo que algunos sectores cuestionaron su independencia.

“Soy una mujer formada en lo técnico, con una trayectoria de 12 años en el control fiscal, y no haber nacido acá en el Tolima y no tener ningún sesgo político también le da independencia a los órganos de control”, respondió la nueva contralora.

Por su parte, el diputado Jaime Tocora, del Pacto Histórico, el único que votó en blanco, puso en tela de juicio la independencia de la próxima contralora.

“Esperamos total independencia; sin embargo, nos preocupa mucho lo que ha pasado en el Tolima, que es el departamento de los elefantes blancos, según la Contraloría General de la República”, esgrimió Tocora.

La nueva contralora asumirá su cargo el primero de enero de 2026, en reemplazo de la saliente Carolina Giraldo Velásquez.