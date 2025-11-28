Un ajuste de cuentas sería la causa de un ataque armado a cortejo fúnebre en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Francisco Espín, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Ibagué, se refirió al caso de sicariato en el que seis personas resultaron heridas y una más perdió la vida el pasado miércoles 26 de noviembre en un ataque contra un cortejo fúnebre.

“Este fue un funesto hecho, una persona fallece con antecedentes judiciales, 10 anotaciones, inclusive por homicidio y por vencimiento de términos quedó en libertad, pero estaba vinculado a otro homicidio y a lesiones personales agravadas”, dijo Francisco Espín.

Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué Ampliar

Según Espín, se está estudiando con las autoridades locales varias hipótesis “Se habla de dos familias que tienen problemas de intolerancia entre ellos y son supremamente agresivos, como también el prontuario criminal que tenía esta persona en vida, se realizan las investigaciones”.

Por otra parte, el funcionario resaltó que de hechos como este no se tenían antecedentes recientes “Estamos desplegando los planes para fortalecer el proceso de seguridad, a la ciudad llegará más Policía”.

Caracol Radio conoció que hace unos meses también fue víctima de sicariato en el barrio Nueva Castilla, Claudia Paola Ramos, al parecer ella era pareja de James Avellaneda Rodríguez, persona asesinada el pasado 23 de noviembre en el barrio Jardín, comuna 8, y de quién era el sepelio donde hombres armados atacaron a los ocupantes de un vehículo el pasado miércoles 26 de noviembre.

Los heridos permanecen recluidos en el hospital Federico Lleras Acosta hasta donde fueron trasladados, de los seis por lo menos tres están en estado complicado de salud.