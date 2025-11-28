Transfiya evoluciona: ¿cómo está transformándose en la nueva era de pagos inmediatos en Colombia?

Con la llegada de Bre-B, el Sistema de Pagos Inmediatos del Banco de la República, múltiples usuarios se preguntan qué pasó con Transfiya, por lo que aquí le contamos todo lo que debe saber.

Transfiya no ha desaparecido; por el contrario, amplía su propuesta de valor con nuevos casos de uso. El servicio ofrece soluciones como dispersión de pagos, recaudo, integración con datáfonos, depósitos y retiros. Estas funcionalidades buscan responder a las necesidades de empresas, comercios y usuarios que demandan mayor agilidad y flexibilidad en sus operaciones financieras.

Entre los nuevos casos de uso, la dispersión y el recaudo se destacan como soluciones clave para empresas y comercios. La dispersión permite realizar pagos masivos a múltiples destinatarios de manera ágil y segura, mientras que el recaudo facilita la recepción inmediata de dinero, optimizando procesos y reduciendo tiempos en la gestión de cobros.

A estas funcionalidades se suman la integración con datáfonos y la opción de depósitos y retiros, que amplían la experiencia del usuario. Con estas soluciones, Transfiya busca seguir consolidándose como un servicio versátil dentro del ecosistema de pagos digitales, ofreciendo alternativas que responden a la creciente demanda de servicios financieros rápidos y confiables.

Una plataforma que evoluciona con seguridad y confianza

Gustavo Vega Villamil, presidente de ACH Colombia desde 1997, y que cuenta con una amplia experiencia y contribución a la evolución de la industria financiera colombiana, mencionó que Transfiya tiene como objetivo ofrecer soluciones que vayan más allá de las transferencias entre personas.

La meta de Transfiya es seguir ampliando las posibilidades para ofrecer soluciones que se adapten a un entorno financiero cada vez más dinámico. Con estas funcionalidades, el servicio de ACH Colombia busca fortalecer la experiencia digital y garantizar la rapidez, confianza y seguridad que lo destaca desde hace más de 5 años.