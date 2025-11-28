Samacá se prepara para romper Récord Guinness con un concierto navideño de niños campesinos

Samacá

Samacá está a punto de hacer historia. El próximo 7 de diciembre, a partir de las 4:00 p.m., el parque principal del municipio se llenará de música y tradición con el concierto “Samacá es una nota”, un proyecto que busca reunir a 1.300 niños y niñas campesinos de las 23 sedes educativas de primaria, entre los cinco y 12 años, para interpretar un Popurrí Navideño y romper un Récord Guinness.

El alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco Gil, destacó que este ambicioso programa no solo promueve la formación musical de los niños, sino que también celebra la identidad cultural del municipio. “Este proyecto permite que nuestros niños campesinos muestren su talento y, al mismo tiempo, posiciona a Samacá en el escenario mundial con un Récord Guinness”, afirmó.

Durante 10 meses, los 13 docentes de música, junto con un compositor, un arreglista y un director musical, han trabajado arduamente para lograr un espectáculo de alta calidad que emocionará a toda la región. La meta es reunir la mayor cantidad de niños campesinos tocando la flauta dulce en un solo evento, trámite que ya está en curso ante la organización del Récord Guinness.

El concierto forma parte del preludio a la tradicional Noche de Velitas y al encendido del alumbrado navideño, marcando un inicio inolvidable de las festividades decembrinas en Samacá.