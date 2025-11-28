Registraduria incluye categorías ‘Trans’ y ‘No Binario’ en documentos de identidad: Así funciona

Colombia

Este viernes la Registraduría en cabeza del registrador nacional, Hernán Penagos, oficializó la inclusión de las categiróas ‘Trans’ y ‘No Binario’ en los documentos de identidad.

#POLÍTICA El registrador nacional, Hernán Penagos, anunció la inclusión de las categorías tras y no binarias en los documentos de identidad, como registro civil, tarjeta de identidad y cédula de ciudadanía.



“Se trata del cumplimiento de unas órdenes por parte de la Corte… pic.twitter.com/qBx6xFo74C — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) November 28, 2025

Según informaron desde la organización electoral, en 2024 inició la ejecución de diferentes acciones orientadas a implementar los componentes ‘NB’ y ‘T’ en el campo ‘sexo’ de los registros civiles y los documentos como cédulas y tarjetas de identidad. Explicaron que el proceso contó con el desarrollo de modificaciones en más de 80 módulos del sistema, medidas y controles de seguridad adicionales y la realización de ajustes.

“Requirió el desarrollo de modificaciones en más de 80 módulos del sistema, medidas y controles de seguridad adicionales, así como la realización de ajustes en: bases de datos, aplicaciones, impresión de los documentos de identidad y presentación en la aplicación ‘Cédula Digital Colombia’. A su vez, demandó cambios para la interoperabilidad entre sistemas internos y modificaciones en los servicios de consulta para entidades externas”.

A propósito Penagos aseguró que es un deber de la Registraduría garantizar la identidad de todas los ciudadanos, así como reconocer los derechos de las minorías. Señaló que el objetivo es que aquellas personas que deseen acceder a este servicio, puedan solicitarlo en las más de mil estaciones integradas de servicio de la organización electoral.

“La democracia es libertad e igualdad para todas las personas. La Registraduría Nacional ha tenido todo el compromiso con la garantía del derecho a la identificación de las personas no binarias y trans, pese a los grandes desafíos en materia técnica y económica. La directriz siempre ha sido atender este tipo de realidades de la mejor manera y reconocer los derechos de las personas y, en especial, de las minorías”.

¿Cómo acceder a documentos de identidad con categorías ‘Trans’ y ‘No Binario’?

Según explicó María Cristina Manzano, directora nacional de registro civil de la Registraduría, los ciudadanos interesados en modificar sus documentos de identidad deben acudir a una notaría para solicitar una escritura pública que dé paso a la corrección del registro civil.

“Lo primero es ir a una notaría. Este proceso se hace con una escritura pública, en realidad es un proceso sencillo, una vez est la escritura pública autorizada deben acudir para que se haga el reemplazo de su registro civil haciendo la corrección del componente sexo y en cuanto está en el registro civil se puede hacer la rectificación de sus documentos de identidad”.