¿Qué posgrados virtuales y a distancia ofrece la Universidad Militar Nueva Granada? Enfoques y más

Colombia

En la oferta académica de la facultad de Estudios a Distancia de la Universidad Militar Nueva Granada, existen tres programas de posgrado disponibles para estudiar en modalidad virtual o a distancia.

Estos programas están orientados a responder las necesidades regionales y a la vanguardia tecnológica en gestión empresarial, tecnologías de la información e inteligencia de negocios. Por ese motivo, a continuación, le dejamos esta lista de programas ofrecidos bajo estas modalidades, así como el enfoque y características de cada uno:

Maestría en Gerencia Estratégica en TIC para las Organizaciones:

Este un programa virtual de cuatro semestres, dirigido a profesionales con conocimientos básicos en gestión organizacional y tecnología. Busca fortalecer competencias tecnológicas, organizacionales y estratégicas para gestionar cambios derivados de soluciones tecnológicas y arquitecturas digitales en organizaciones.

A su vez, los graduados estarán capacitados para asumir cargos como gerente de proyectos TIC, gerente de innovación TIC, asesor en gestión tecnológica, entre otros roles relacionados con la dirección estratégica de las TIC.

Maestría en Inteligencia de Negocios:

Posgrado virtual, diseñado para profesionales de diversas áreas interesados en profundizar en analítica de datos para la toma estratégica de decisiones en organizaciones públicas y privadas. Con una duración de cuatro semestres, integra conocimientos de inteligencia de negocios, inteligencia organizacional e investigación, promoviendo la transformación digital e innovación mediante las TIC.

Al finalizar, el egresado podrá liderar proyectos de analítica de datos, desarrollar modelos predictivos, visualizar información y evaluar riesgos empresariales, desempeñándose en roles como analista, consultor y gerente de proyectos de inteligencia de negocios.

Especialización en Alta Gerencia – Distancia:

El programa está dirigido a profesionales que buscan fortalecer sus competencias directivas para liderar organizaciones con visión estratégica y ética. Tiene una duración de tres trimestres y modalidad a distancia.

Además, forma directivos capaces de gestionar la incertidumbre en las organizaciones, tomar decisiones responsables con sostenibilidad y responsabilidad social, así como crear valor en entornos dinámicos. El egresado podrá desempeñarse en cargos de alta dirección, gerencia funcional, consultoría y liderazgo de proyectos estratégicos en sectores públicos y privados.

En los tres posgrados aplican descuentos, por institucionalidad o municipios y votación, por lo que puede consultar los beneficios en el sitio web www.umng.edu.co, específicamente en la opción ‘aspirantes’.