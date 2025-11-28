¿Nequi está caído hoy? Usuarios reportan fallas de aplicación en pleno Black Friday

Este viernes 28 de noviembre se desarrolla una de las jornadas comerciales más importantes de todo el año, tanto en Colombia como alrededor del mundo, pues el Black Friday o ‘viernes negro’ en español, se ha consolidado como una fecha clave a la hora de realizar las compras navideñas.

Es tan así que diversas empresas en el país han decidido realizar el pago de la prima decembrina durante estas fechas, para que los ciudadanos puedan aprovechar las ofertas que ofrecen los almacenes.

¿Cómo surgió el Black Friday?

Esta fecha tuvo su origen en Estados Unidos, y se fijó un día después del Día de Acción de Gracias del país norteamericano, es decir, el cuarto viernes del mes; de acuerdo a diversos registros históricos, este evento comenzó a celebrarse a finales de la década de los 80.

Aunque previo a estas fechas, en las décadas de los 50 y 60 el término fue acuñado por parte de la policía de Filadelfia para describir el caos del tráfico, este evolucionó en el mundo del comercio para referirse al paso de números rojos (pérdidas) a números negros (ganancias).

Usuarios de Nequi reportaron fallas en la mañana

Hoy en pleno desarrollo del Black Friday, la aplicación Nequi presentó algunas fallas en su servicio, lo que ha generó múltiples reportes de usuarios en todo el país a través de sus redes sociales, quienes calificaron como ‘reiterativo’ las caídas de la aplicación.

Las dificultades se concentraron principalmente en transferencias y movimientos de dinero, afectando compras y pagos en una de las jornadas comerciales más importantes del año; no obstante, en un reciente Mensaje Nequi asegura que en el momento sus servicios se encuentran al 100%.

¡Hey,! 👋 En este momento nuestros servicios se encuentran al 100.

✅ Puedes hacer uso de los productos Nequi sin ningún problema.😀 Si presentas alguna novedad, puedes escribirnos por mensaje interno para ayudarte a solucionarlo.



En el siguiente enlace podrás mantenerte ente... — Nequi (@Nequi) November 28, 2025

Por su parte, Bancolombia confirmó que se presentaban fallas en las transferencias desde su aplicación hacia cuentas de Nequi, tanto inscritas como no inscritas, e indicó que sus equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.