“Mucha retórica, pero poca inversión”: gobernadora del Tolima sobre el gobierno Petro

Tolima

Durante su intervención en el Congreso Nacional Agropecuario, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, de nuevo lanzó duras críticas al gobierno del presidente Gustavo Petro; en esta ocasión, por lo que considera una poca inversión de recursos en materia de seguridad para las regiones.

“Que si uno cuenta o no cuenta con el Gobierno nacional, debo decirles que a las regiones nos ha tocado con lo que tenemos. Yo, en lo personal, no espero nada distinto a lo que ha venido pasando con el gobierno en temas de seguridad”, esgrimió la gobernadora en su intervención.

Los nuevos cuestionamientos de Matiz se producen pocos días después de que el Ministerio del Interior dejara al Tolima sin recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia (Fonsencón), que distribuyó cerca de medio billón de pesos para proyectos de este sector.

“Hemos visto mucho discurso, mucha retórica, pero poca efectividad y poca inversión en seguridad en las regiones por parte del Gobierno Nacional, por eso nos toca a nosotros llevar a cabo ese control territorial y llevar a cabo las inversiones”, aseveró Matiz.

La mandataria reconoció que el Tolima enfrenta retos como la presencia de disidencias de las FARC en el sur, la minería ilegal y el microtráfico, pero insistió en que, más allá de las dificultades, lo importante es cómo se están buscando soluciones desde el territorio.

“El Gobierno Departamental gobierna desde los municipios, y eso obliga a un despliegue total de la Fuerza Pública”, concluyó la gobernadora.