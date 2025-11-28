Festival del Arroz 2025: gastronomía, cultura y tradición en el corazón de Ibagué

Tolima

El Festival del Arroz 2025 es una iniciativa liderada por la Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, en articulación con Fedearroz, con el propósito de visibilizar y fortalecer la cadena productiva de este cereal, uno de los mayores aportes agrícolas del departamento al país.

El evento, que se realizará este viernes 28 de noviembre en el parque Murillo Toro de Ibagué hasta las 5:00 de la tarde, reunirá a productores, cocineros tradicionales, emprendedores y comunidad en general.

“Viviremos el Arroz Festival, un evento encaminado a fortalecer y comercializar los arroces de especialidad. Contamos con un arroz con Denominación de Origen, un sello que nos llena de orgullo y que debemos promover y consumir. Los esperamos desde las 8:00 de la mañana en el parque Murillo Toro para disfrutar en familia del show gastronómico y de todas las actividades que hemos preparado”, manifestó Yolanda Nasayo, secretaria de Desarrollo Económico del Tolima.

A lo largo de la jornada, los asistentes podrán encontrar un gastro show con preparaciones únicas; arroces de especialidad que exaltan la Denominación de Origen del Tolima; presentaciones culturales y artísticas; actividades pedagógicas y recreativas para toda la familia; y un tour del arroz para conocer su cultivo, cosecha y valor social.

“Mostraremos todo lo relacionado con el proceso del arroz: cómo se cultiva, cómo se procesa y los distintos menús que se presentarán. Este ha sido un año difícil para los productores y desde la Federación hemos trabajado para establecer acuerdos que mitiguen el impacto en los precios y garanticen el bienestar del sector”, reconoció Alberto Mejía, vocero de Fedearroz.