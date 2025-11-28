Familiares de víctimas de masacre en Boyacá siguen esperando la verdad, la justicia y la reparación

Programación para conmemorar 24 años de la masacre del Páramo de la Sarna

En 2001, un bus de la empresa Cootracero fue interceptado por paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Casanare en el sector del Páramo de La Sarna. Los hombres armados obligaron a descender a los 18 pasajeros incluido el conductor y el ayudante, y ejecutaron a 15 de ellos, señalándolos —sin fundamento— de colaborar con la insurgencia. Solo sobrevivieron dos menores de edad y una mujer de 60 años.

El hecho, uno de los más dolorosos en la memoria reciente de la región, quedó marcado en los testimonios rendidos ante los tribunales de Justicia y Paz, donde los responsables aseguraron que buscaban a un presunto guerrillero del ELN que supuestamente viajaba en el bus.

Este lunes 1 de diciembre, familiares, sobrevivientes, organizaciones sociales e instituciones públicas se reunirán en Sogamoso para conmemorar un año más de la masacre. Desde allí partirán hacia un punto cercano al lugar de los hechos y realizarán una caminata hasta el memorial levantado en 2007. El acto se ha mantenido como una tradición anual que reivindica la memoria histórica y la búsqueda de justicia.

En diálogo con Caracol Radio, Briceida Vega, integrante de la Corporación Vida, Memoria y Dignidad, recordó que su propia experiencia como víctima la llevó a defender los derechos humanos.

“Soy hermana de Pedro Jesús Vega, un joven asesinado por el GAULA del Ejército en 2007. La muerte de mi hermano me llevó por este camino, y desde entonces, junto con otros familiares, hemos acompañado a víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, montajes judiciales, violencia policial y también a los sobrevivientes de la masacre del Páramo de La Sarna”, afirmó.

Sobre los sobrevivientes del ataque, Vega explicó que “quedaron con vida el hijo del conductor, el hijo de los esposos Blanco Peña y una tía, una adulta mayor, al parecer familiar del conductor del bus”.

Para ella y las organizaciones acompañantes, esta conmemoración fortalece la voz de las familias que han exigido verdad durante más de dos décadas.

“Este hecho demuestra que fue un acto de violencia política cometido contra campesinos, estudiantes y profesores de Labranzagrande, Sogamoso, Tunja y Casanare, personas que nada tenían que ver con el conflicto armado”, señaló.

La vocera, hizo un llamado a la comunidad para participar en el homenaje anual:

“Invitamos a los familiares y al campesinado del sector del Páramo de la Sarna a que conmemoremos otro año más, para que la memoria de nuestros campesinos no quede en la impunidad”.

Por este hecho varias sentencias judiciales, pero la más importante data de octubre de 2019, en donde el Consejo de Estado ordena al Estado colombiano reparar a las víctimas, y no solamente a las víctimas, sino a toda la región.

“Tenemos una orden en donde se le exige al gobierno nacional que a través de su presidente y sus ministros pidan excusas públicas, publiquen un artículo contando lo que pasó, expongan esa sentencia en las principales batallones, brigadas, y otras reparaciones que esperan las víctimas que se cumplan, pero que no ha sido posible.

No ha sido posible que el Ministerio de Defensa agende o presupueste estas actividades. Por eso este año la peregrinación va encaminada a eso, a exigirle al gobierno nacional que en razón a la orden que impartió el Consejo de estado, cumpla con lo ordenado allí“. Puntualizó Briceida.

Para este 30 de noviembre, se tiene programada una peregrinación que busca recordar, dignificar a todas las familias y a todas víctimas que perdieron la vida en este lugar.

El punto de partida será a las 8:00 a.m. en la Plaza de la Villa de Sogamoso.

9:00 a.m. Caminata del sector La Cabaña.

10:00 a.m. Celebración Eucarística.

11:00 a.m. Acto de memoria

11:30 m. Informe sobre la impunidad en este crimen de lesa humanidad y sus efectos en la región

12:30 m. Regreso a Sogamoso.

Este como todos los años, se le rinde homenaje a las víctimas: Hernando Gómez, Mercedes River, Jhon Fredy Poveda, Tania Correa, Luis Pérez, José Bertulfo Noa, Luis Cárdenas, Herminda Blanco, Abel Cudris, Isidro Alba, Jairo Isidro Peña, Luis Miguel Melo, Gonzálo Rincón, Luis Gil y José Monguí.