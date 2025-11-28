Doctorado en Ciencias Aplicadas de la Universidad Militar Nueva Granada: sede, enfoque y más

Colombia

¡Forme parte de la élite académica que transforma el país! La Universidad Militar Nueva Granada, reconocida por su excelencia académica y su compromiso con el desarrollo científico, tecnológico y humanístico de Colombia, está invitando a profesionales nacionales e internacionales a participar en su programa de doctorado ofrecido en la Sede Campus – Cajicá: Doctorado en Ciencias Aplicadas.

Esta institución educativa se ha caracterizado por ofrecer programas que combinan rigor investigativo, formación avanzada, infraestructura de vanguardia y un ecosistema académico que impulsa la innovación y el pensamiento crítico, por lo que acá le contamos los detalles de este programa de posgrado.

Todo sobre el Doctorado en Ciencias Aplicadas de la Universidad Militar Nueva Granada

Este doctorado busca formar investigadores de alto nivel, con una base científica sólida, y capaces de planear, gestionar y ejecutar proyectos de investigación e innovación, así como orientados a generar conocimiento aplicado con pertinencia social mediante metodologías como el “pensamiento de diseño” y trabajando en equipos multidisciplinarios.

En ese sentido, aquí le contamos algunas de las razones para elegir este doctorado: