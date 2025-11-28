A prisón la mujer implicada en el secuestro y robo a un comerciante en Melgar, Tolima

Tolima

Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Karina Jineth Pérez Mosquera, señalada de participar en el secuestro de un comerciante en Melgar, Tolima, el pasado 20 de noviembre.

Se trata de Ferney Criollo Pavón, un empresario de Neiva, Huila, quien viajó hasta el Tolima para realizar un préstamo de 100 millones de pesos, y en prenda de garantía supuestamente le dejarían las escrituras de una vivienda. Dicho negocio presuntamente le fue propuesto por Karina Pérez, quien hasta poco antes era su secretaria.

Sin embargo, el supuesto préstamo resultó ser un engaño para secuestrarlo y robarle el dinero. En medio del robo, a Ferney lo golpearon, lo agredieron y le arrebataron el dinero que supuestamente iba a prestar.

“El día de los hechos la víctima llegó, en compañía de Pérez Mosquera, a Melgar, procedentes de Neiva (Huila), para cerrar un negocio. Al arribar a una vivienda en el barrio La Colina, donde tenían una reunión con los interesados, al parecer, fueron abordados por dos personas, quienes le preguntaron por el dinero para la compra”, relató la Fiscalía.

Y agregó: “Los delincuentes intimidaron a la víctima con armas cortopunzantes y cortocontundentes. Después, junto a cuatro personas más, lo golpearon, amarraron y encerraron en un baño. Además, se apoderaron de 80 millones de pesos”.

Una fiscal de la Seccional Tolima le imputó a la mujer los delitos de secuestro simple y hurto calificado y agravado, cargos que la procesada no aceptó.

Esta mujer fue capturada por la Policía Nacional en el lugar de los hechos, ya que, al parecer, llevó a la víctima para que se apoderaran de la alta suma de dinero.