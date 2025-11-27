Mercacentro se une a ‘Vivirás Tolima’ y entrega cuatro becas educativas
La reconocida empresa tolimense se vinculó a la campaña solidaria con un gesto que resalta su compromiso con el desarrollo de la región y aporta oportunidades reales de estudio para los jóvenes.
La campaña ‘Vivirás Tolima, vivirá mi educación’ continúa fortaleciéndose gracias al respaldo de las entidades comprometidas con el progreso regional. En esta ocasión, Mercacentro se sumó a la iniciativa, con un aporte significativo que abre nuevas puertas para los jóvenes que buscan transformar su futuro a través de la educación.
La empresa, reconocida por su tradición y cercanía con la comunidad, confirmó la entrega de cuatro becas destinadas a estudiantes con alto potencial académico y dificultades económicas. Este apoyo se convierte en un impulso directo para que más jóvenes del Tolima accedan a estudios profesionales y logren cumplir sus metas.
Bibiana Lucía Barreto Barbosa, directora de la Unidad de Filantropía, destacó la importancia de que organizaciones como Mercacentro se vinculen a causas que impactan de manera tangible el territorio. Según afirmó, este gesto reafirma el compromiso social del sector empresarial y demuestra que la educación es una apuesta compartida: “Cada beca representa un proyecto de vida que toma fuerza, y eso solo es posible cuando aliados estratégicos creen en nuestros jóvenes”, indicó.
Con aportantes como Mercacentro, ‘Vivirás Tolima, vivirá mi educación’ consolida su propósito de ampliar las oportunidades educativas y generar transformaciones profundas en las familias tolimenses, por lo que la invitación continúa abierta para que más instituciones se unan y contribuyan a que la educación sea la base de un futuro con más equidad.