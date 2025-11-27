Histórico cambio pensional: maestros del decreto 1278 podrán acceder a beneficios del régimen 2277

Colombia

La firma Abogados López Quintero logró un hecho histórico para los docentes pensionados en Colombia: consiguieron un giro jurídico trascendental que beneficia a los maestros que están vinculados al Decreto 1278 de 2002 y ahora podrán acceder a beneficios del Régimen 2277.

¿En qué consiste el cambio para los profesores?

Desde que se expidió la norma, los maestros vinculados luego del 2002 estaban sometidos al régimen pensional que les impedía compatibilizar su salario con la pensión de jubilación, lo que, en muchos casos, les hacía retirarse de la profesión cuando les reconocían la pensión.

No obstante, tras dos décadas de acciones jurídicas, litigios e investigaciones técnicas, la Oficina de López Quintero Abogados, liderados por el doctor Yobany López Quintero, logró que los profesores del Decreto 1278 ahora puedan tener compatibilidad plena entre el sueldo y la pensión, cuando cumplan sus 57 años de edad.

FOTO: Dr. Yobany López Quintero Ampliar

¿Qué significa la compatibilidad del sueldo y la pensión para los maestros?

Significa que los docentes, al momento de recibir su pensión, ya no tendrán que retirarse, sino que podrán seguir ejerciendo, recibiendo su salario y hasta la edad de 70 años sin perder su derecho pensional.

Este logro transforma la realidad laboral y económica del Magisterio. Sin embargo, eso no es todo.

Quienes hoy tienen reconocida la pensión de jubilación y no se ha hecho efectiva por continuar trabajando, ya pueden acceder a ella realizando la reclamación por intermedio de esta oficina de abogados.

¿De qué otros beneficios gozarán los docentes de Colombia?

Adicionalmente, los profesores del Decreto 1278 que demuestren haber trabajado antes del 26 de junio de 2003, sin importar si es por contrato de OPS, prestación de servicios, temporal u otras maneras de vinculación con el Magisterio, podrán acceder a beneficios del Régimen del Decreto 2277:

Adelantar su pensión de jubilación hasta por dos años, es decir a partir de la edad de 55 años

Compatibilizar pensión con salario

Acceder a un régimen prestacional históricamente superior y con los salarios percibidos en el último año de servicio

De esta manera, se reabre la puerta que durante 23 años estuvo cerrada para los profesores del país, resignificando el trabajo de los educadores colombianos.

Finalmente, la Oficina de Abogados López Quintero anunció que continuará identificando y acompañando a todos los docentes del país vinculados bajo el Decreto 1278, con el fin de verificar su elegibilidad y asegurar el acceso pleno a estos beneficios jurídicos sin precedentes