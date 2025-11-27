De burros y pocos hombres se trataron dos concejales de Ibagué

Ibagué

La sesión del miércoles 26 de noviembre terminó en un enfrentamiento verbal entre los concejales, Andrés Zambrano de la Alianza Verde y Cesar Franco de Cambio Radical, la discusión que empezó por el futuro de la realización en el 2026 del día sin carro y sin moto, cerró en el plano personal.

“Interesante la fábula que expone el concejal Franco que expone tres animales, que los tigres, los burros y los leones, yo creo que importante recogerle y traerlo a colación concejal y ponernos como en el papel y digamos que nosotros somos los leones, los tigres y digamos que sumerce es él burro dentro de la fábula”, dijo el concejal, Andrés Zambrano.

A la vez manifestó que “Sería importante que el otro año demos la discusión, pero no como burros, ni como tigres y como leones, sino como concejales, llegar a un consenso que nos permita hablar de manera tranquila sobre que sería lo mejor, si realmente es que sea un día o dos sin carro y sin moto”.

Hay que trabajar y no vivir de chismes: Cesar Franco

Por su parte, en medio de la acalorada discusión, el cabildante de Cambio Radical dijo que “Que cada uno se sienta como quiera, lo que, si le puedo decir algo doctor Zambrano, si ser burro es trabajar, madrugar y no vivir de chismes o de andarlo inventando, de ser bocón o poco hombre, pues le dejo claro entonces que, yo soy un burro, pero de los que avanzan”.

No es el primer enfrentamiento que sostienen estos dos concejales en el recinto de la democracia, lo que deja claro los problemas personales que existen, lo lamentable es que lo expresen en el recinto del Concejo, donde deben darse los debates por la ciudad y no de las diferencias personales.