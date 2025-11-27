Capturan al cabecilla logístico y un sicario de las disidencias de Iván Mordisco en el Tolima

Tolima

En medio de un operativo desplegado en la vereda El Patio, del municipio de San Antonio, Tolima, las autoridades asestaron un duro golpe al frente Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc, facción de alias Iván Mordisco.

En el operativo fueron capturados alias ‘El Tuerto’, encargado de coordinar y adquirir material de intendencia, material de guerra y víveres para la estructura, y alias ‘John’, quien sería un sicario de la estructura, encargado de ejecutar los homicidios selectivos.

Al parecer, ambos serían responsables de los homicidios de Yohan Alape, en la vereda Tres Esquinas; Julián Peralta, en el corregimiento de Playarrica; y Willy Dagua, en la vereda La Palmira, asesinados entre 2023 y 2024. Todos fueron cometidos en San Antonio.

“Estos sujetos cuentan con una trayectoria de más de dos años como parte de este grupo armado ilegal. Durante el procedimiento se les incautaron dos pancartas alusivas al Frente Gerónimo Galeano, del Bloque Central Isaías Pardo, y un celular”, precisó el teniente coronel Hernán Darío Baquero, comandante del Batallón de Infantería N.º 17 General Domingo Caicedo.

Los dos presuntos subversivos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, y tráfico, fabricación y porte de armas de uso personal.

El contundente operativo estuvo a cargo de tropas de la Sexta Brigada del Ejército Nacional, personal de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

En este 2025 también fueron capturados alias ‘El Zarco’, ‘Useche’ y ‘Risas’, cabecillas de la parte armada de este frente, quienes están vinculados a 13 homicidios entre 2023 y 2024. Con estas capturas se estaría desarticulando la comisión del Frente Ismael Ruiz, que venía delinquiendo en San Antonio.