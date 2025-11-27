Capturado ‘El Yonis’ por presunto hurto de celular en el barrio Boston

En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia lograron interceptar y capturar en las últimas horas a un sujeto, quien minutos antes había despojado de sus pertenencias a una persona, en el barrio Boston.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo al relato de la víctima, la solidaridad de la comunidad y la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia, permitió iniciar una persecución y capturar a alias ‘El Yonis’, de 22 años, quien fue señalado por su víctima de haberle robado un celular avaluado en mas de un millón de pesos.

Durante el procedimiento, fue incautada un arma de fuego tipo revólver calibre 9mm. El celular hurtado fue recuperado y entregado a su propietario, quien agradeció a la Policía Nacional la rápida reacción.

El capturado, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

La Policía Nacional en Cartagena, destaca esta ofensiva contra el hurto donde se han capturado 838 personas, incautando 652 armas de fuego ilegales.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso invitamos a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.