Álvaro Hernández fue presentado como nuevo técnico de Real Cartagena

Real Cartagena anunció a Álvaro Hernández Uribe como nuevo DT del equipo profesional, acompañado por Mauricio Martínez como AT.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Con su destacada campaña en Jaguares (triunfos en 46 juegos y 70% de rendimiento), el equipo confía en que liderarán el camino hacia el ascenso en 2026.

El estratega nació en Medellín el 22 de marzo de 1973, y sus primeras experiencias en el fútbol fueron dirigiendo a las selecciones infantiles y juveniles de Antioquía.