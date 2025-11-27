En vilo reforma tributaria: por falta de quorum no se votó ponencia de archivo

Luego del debate que se estaba llevando a cabo en las comisiones económicas del Congreso y después de varias horas de discusión, la sesión fue suspendida debido a la falta de quorum, lo que obligó a dejar en vilo el proyecto de ley, poniendo a la espera estas ponencias de archivo.

La razón de la suspensión de este trámite se dio por la salida de varios congresistas de la Comisión Cuarta. Algunos políticos señalaron que esto fue una estrategia del Gobierno para prolongar el debate y así, poder aumentar el tiempo de discusión a la hora de la decisión.

Ante esto, se desataron varias opiniones de diferentes sectores políticos que no tardaron en reaccionar a través redes sociales sobre el aumento del tiempo para la ponencia de archivo.

Angélica Lozano, senador de Partido Verde, aseguró que rompieron el quorum para “tener tiempo, ganar tiempo y buscar los votos para aprobar esta reforma tributaria”. De igual manera, expresó que “más discurso y más tiempo no va a cambiar la realidad”.

Por su parte el senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda afirmó que “esta es la crónica de una muerte anunciada y decidieron en la Comisión Cuarta de la Cámara alargar la agonía” por lo que calificó esta suspensión como “el alargue de una agonía”, también expresó que la reforma tributaria se va a hundir por más tiempo que se aplace.

Se tiene previsto que el debate en la Comisión continúe el próximo martes, 2 de diciembre, para obtener una respuesta definitiva sobre esta reforma tributaria que ha causado debate no solo en el Congreso, sino en la ciudadanía y en los diversos sectores políticos del país