Llega la temporada fin de año y urge tener reservas de sangre en el Hemocentro de Boyacá

Con la llegada de fin de año en varios municipios, se reducen los espacios para la ubicación de la Unidad móvil de donación de sangre. Desde el Hemocentro del Centro Oriente Colombiano, se requiere de almacenamiento diario, especialmente, donantes de sangre tipo O+ y -.

Pilar Suárez, Directora científica del Hemocentro en Boyacá, hizo una invitación muy especial para que los boyacenses acudan a las jornadas programadas con la unidad móvil y a los puntos fijos como el Hospital San Rafael y en el centro de Tunja, dada la necesidad diaria de lo demás hospitales del departamento para mantener la reserva de sangre destinada a tratamientos y atención de emergencias.

“En este momento, realmente colectar sangre es muy difícil para todos los bancos de sangre de Colombia y el Hemocentro no es la excepción.

Se viene una época muy difícil del año, una época en donde empiezan los aguinaldos, las fiestas en los municipios, los alumbrados navideños y en ese orden de ideas, nosotros como banco de sangre que colectamos precisamente la sangre en los diferentes municipios normalmente nos ubicamos en los parques principales.

Esto ha hecho que en muchos municipios del departamento a partir del 20 de noviembre más o menos ya no nos dejen ubicar en las diferentes plazas o parques principales, lo cual nos va a afectar de aquí en adelante la realización de las jornadas de donación en los diferentes municipios". Señaló.

Desde el Hemocentro semanalmente, se realizan campañas para generar conciencia sobre la importancia de donar sangre, sin embargo, la necesidad es diaria.

“Nosotros podemos hacer una campaña masiva como la que hicimos en Duitama, en donde se colectaron 94 unidades, de las cuales aproximadamente el 70% era O positivo. Sin embargo, a los dos días ya no teníamos sangre porque todos los días en los servicios transfusionales de las diferentes clínicas y hospitales del departamento requieren sangre. Nosotros podemos tener hoy 50 unidades de positivo, pero ya mañana amanecemos con 5″. Puntualizó.

Conforme a esta situación, se extiende la invitación a la comunidad para que cada vez que vean la unidad móvil, el inflable o que sepan de alguna campaña, acudan de manera activa, de manera solidaria a ayudar a los pacientes del departamento.

