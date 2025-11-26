“Hoy estamos invirtiendo 80 mil millones de pesos en calles de Cartagena”: gobernador de Bolívar

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, participó en la segunda versión del Foro de Prisa Media ‘Hacia Dónde Va Cartagena’, un espacio dedicado a los proyectos sociales y materiales que desde ya están transformando la vida de la ciudad. El panel fue una oportunidad para conocer cómo distintas iniciativas inciden en el desarrollo urbano en pro del crecimiento económico.

Arana manifestó que la Gobernación de Bolívar adelanta una importante inversión de recursos en pavimentación de calles en la ciudad, mejorando la calidad de vida de barrios vulnerables de la ciudad porque gran parte de esas obras se realizan con participación comunitaria. La administración departamental también ejecuta proyectos de alcantarillado en dos corregimientos y la construcción de cinco estadios de sóftbol en sectores populares.

“Nosotros hoy estamos invirtiendo más de 80 mil millones de pesos en calles en Cartagena, todas coordinadas con el distrito, pero nació de una motivación del alcalde Dumek Turbay. Estamos haciendo calles, tenemos 45 obras con participación comunitaria en los barrios populares, pusimos 20 mil millones de pesos para cumplir el sueño de una comunidad como la de Bayunca y Pontezuela de tener su alcantarillado. Estamos construyendo ya en ejecución cinco estadios de sóftbol, como el campito de Bocagrande, pero en sectores populares en equipo con la Alcaldía”, aseguró Arana.

El mandatario también señaló que la Gobernación de Bolívar iniciará antes de finalizar el año las obras de la esperada recuperación ambiental y urbanística de El Laguito, un proyecto estratégico que transformará por completo este emblemático cuerpo de agua y su entorno. Se trata de una intervención histórica en materia ecológica, turística y de infraestructura para Cartagena.

“Estamos ya en ejecución de la solución ambiental urbanística de Complejo del Laguito, un cuerpo de agua que se convirtió en un problema para la ciudad. Queremos darle la vuelta y que se convierta en una oportunidad de desarrollo turístico”, dijo.

Yamil Arana destacó la construcción de la nueva y moderna sede de la universidad de Bellas Artes en el sector de La Matuna en el Centro Histórico, una oportunidad para que los jóvenes de la ciudad y el departamento sigan formándose en música, artes, comunicación social y diseño gráfico.