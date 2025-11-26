Este fue el primer puente construido en Bogotá, según IA, ¿dónde quedaba? Es del siglo XVIII

En Colombia existen muchos lugares que son históricos, pero si se habla del más viejo, depende, pero, según las IA, con base en fuentes históricas hoy se suele considerar que el puente más antiguo en pie que subsiste —y que muchos identifican como “el puente más antiguo de Bogotá” actualmente— es Puente San Antonio de la Zanja (también llamado “Puente del Virrey José Solís”), en la localidad de Fontibón.

¿Qué se sabe del Puente San Antonio de la Zanja?

Estos son algunos datos que la IA reveló sobre este destino, el cual, tiene muchos años de historia, entre algunas otras curiosidades:

El puente fue construido hacia 1754 , por orden del virrey José Solís Folch de Cardona.

, por orden del virrey José Solís Folch de Cardona. Es de piedra y mampostería , con estructura de arco — lo que le ha permitido sobrevivir al paso del tiempo.

, con estructura de arco — lo que le ha permitido sobrevivir al paso del tiempo. Está situado sobre la antigua quebrada San Antonio (afluente del río Fucha), en la vía histórica que conectaba la entonces ciudad de Santa Fe de Bogotá con el antiguo puerto de Honda (Tolima) — lo que lo hacía un paso importante para transporte y comercio en tiempos coloniales.

(afluente del río Fucha), en la vía histórica que conectaba la entonces ciudad de Santa Fe de Bogotá con el antiguo puerto de Honda (Tolima) — lo que lo hacía un paso importante para transporte y comercio en tiempos coloniales. En 1975 fue declarado “bien de interés cultural de la Nación” por sus valores patrimoniales.

En 2025 sigue siendo referenciado por medios como “el puente más antiguo de Bogotá que aún se conserva”, lo que lo identifica como un símbolo del patrimonio colonial visible.

¿Por qué “el más antiguo” tiene mayores matices?

Aunque el Puente San Antonio es citado en fuentes recientes como “el puente más antiguo de Bogotá”, no hay consenso histórico absoluto que lo avale, en parte, por estas razones:

Anteriormente, existieron otros puentes construidos en el centro histórico de la ciudad, como Puente San Miguel (sobre el río San Francisco (Vicachá)) — que data de 1551–1558 (construido originalmente en madera).

(sobre el río San Francisco (Vicachá)) — que data de (construido originalmente en madera). Esa estructura de madera ya no existe; fue destruida, y luego reemplazada por un puente de piedra alrededor de 1602.

Muchas de las primeras obras (made­reras o madera + barro) no sobrevivieron a las inundaciones, crecimiento urbano, canalizaciones, destrucciones y transformaciones de la ciudad.

a las inundaciones, crecimiento urbano, canalizaciones, destrucciones y transformaciones de la ciudad. Además, algunos otros puentes coloniales fueron demolidos con la expansión urbana — como el Puente de Aranda, que data del siglo XVI-XVII, pero fue destruido cuando se construyó la avenida de Las Américas en la década de 1940.

Por lo tanto, la afirmación “el puente más antiguo de Bogotá” usada para el Puente San Antonio suele interpretarse como el puente colonial más antiguo que aún se conserva físicamente.

Conclusión histórica

El puente más antiguo documentado históricamente en los tiempos de la fundación y colonia temprana de Bogotá fue el Puente San Miguel (sobre el río San Francisco), construido en madera hacia 1551–1558 .

en los tiempos de la fundación y colonia temprana de Bogotá fue el Puente San Miguel (sobre el río San Francisco), construido en madera hacia . Pero ese puente ya no existe.

El puente más antiguo de los que aún sobreviven físicamente, es Puente San Antonio de la Zanja (Puente del Virrey José Solís), de 1754.

