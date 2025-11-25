Real Cartagena cerró el 2025 con un empate sin goles ante Boca Juniors de Cali

Cartagena

Con un empate aburrido sin goles en el Pascual Guerrero de Cali ante Boca Juniors, Real Cartagena cerró su participación en el Torneo Betplay Dimayor por el año 2025. Los dirigidos por Roberto ‘Bobby’ Camargo afrontaron el compromiso con una nómina mixta, un combinado de alternativas y jugadores juveniles, y culminaron, con 7 puntos, en la segunda casilla del Grupo B, detrás del finalista, Real Cundinamarca.

Aldo Montes fue al arco; Miguel Duque hizo de lateral derecho, con los argentinos Ignacio Artola y Gonzalo Pedrosa como centrales, y el sub-20 Joshua Acosta como lateral izquierdo; Jheison Solarte (capitán), Onel Acosta, y los juveniles Nelson García y Camilo Tamayo, junto a Jairo Ditta, poblaron el medio campo; y el único punta fue Diego Arnedo, sub-20 cartagenero con cuatro partidos esta temporada.

En la segunda parte ingresaron los juveniles Josué David Sierra, Leonardo Vides (goleador de la categoría sub-17) y Marcel Vergara, en lugar de Diego Arnedo, Camilo Tamayo y Nelson García.

Pocas opciones tuvo el cuadro cartagenero en la primera parte, más allá de un remate de Jairo Ditta desde fuera del área, que controló el portero local. Después de los 20 minutos de la segunda parte, Real Cartagena volvió a tener llegadas con claridad, con un tiro libre del arquero Aldo Montes que desviaron al tiro de esquina, y luego un cabezazo de Gonzalo Pedrosa que salvó el portero boquense. Vides, quien ingresó en el segundo tiempo, erró un mano a mano con el portero Obando.

Real Cartagena cierra así un 2025 en el que ocupó la casilla número 7 de la reclasificación, con 67 puntos -a 30 del primero, el ascendido Jaguares-, producto de 17 triunfos, 16 empates y 11 derrotas en 44 partidos jugados.