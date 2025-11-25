Chiquinquirá presentó su Ruta Navideña y lideró el lanzamiento regional del alumbrado 2025

Chiquinquirá

En la Casa Boyacá en Bogotá, se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la Ruta Navideña “Luces y Colores del Altiplano Cundiboyacense”, una iniciativa sin precedentes que integró a 11 municipios, de los cuales tres pertenecen a Boyacá y ocho a Cundinamarca, en un circuito turístico diseñado para la temporada decembrina.

La secretaria de Turismo de Chiquinquirá, Flor Lubia López, destacó que este proyecto marcó un hito para la región. “Fue la primera vez que Chiquinquirá participó en un diseño de producto regional. Durante meses trabajamos con la provincia de Ubaté y con municipios vecinos para consolidar una ruta que combinara tradición, identidad y atractivos navideños”, afirmó la funcionaria durante su intervención.

Los municipios participantes por Boyacá fueron Chiquinquirá, Saboyá y San Miguel de Sema; y por Cundinamarca hicieron parte Simijaca, Tausa, Sutatausa, Cucunubá, Susa, Fúquene, Guachetá y Ubaté. Cada uno presentó su propuesta de alumbrado, programación cultural y atractivos turísticos para las familias.

López explicó que la ruta se dividió en cuatro trayectos, debido a la extensión del territorio. “Para recorrerla completa se requerían al menos cuatro noches, porque son once localidades con distancias amplias. Todos los municipios trabajamos en iluminar nuestros parques y calles, resaltando elementos navideños y propios de nuestra identidad”, añadió.

En el caso de Chiquinquirá, se anunció una iluminación especial dedicada a la Guabina Chiquinquireña, en homenaje a los 100 años de esta composición emblemática interpretada por primera vez en 1925 en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

El evento en Bogotá contó con la participación de 73 agencias de viajes, que conocieron de primera mano el producto turístico para incorporarlo en sus paquetes decembrinos. “Las alcaldías promovimos la ruta, pero no operamos paquetes turísticos. Por eso fue fundamental que las agencias conocieran el proyecto y lo ofrecieran a los visitantes”, explicó la secretaria.

El encendido oficial del alumbrado en Chiquinquirá quedó programado para el 29 de noviembre, con desfile de faroles, juegos pirotécnicos y muestras culturales. Otros municipios programaron sus encendidos entre el 5 y el 7 de diciembre.

Chiquinquirá también confirmó la realización del tradicional Aguinaldo Chiquinquireño del 16 al 23 de diciembre, con carrozas, comparsas y actividades familiares.

Con este lanzamiento, la región del altiplano cundiboyacense consolidó una propuesta turística conjunta que buscó posicionarse como uno de los destinos navideños más atractivos del país.