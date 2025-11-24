Cayó alias ‘El Menor’, señalado de cometer más de 20 atracos a personas y comercios en Cartagena

Cartagena

En desarrollo de planes contra el porte ilegal de armas, uniformados de la Policía Nacional de Colombia adscritos al Grupo de Operaciones Especiales (GOES) lograron interceptar y capturar en las últimas a un sujeto quien tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver, en el barrio República de Venezuela.

La oportuna reacción de los uniformados en el sector, permitió capturar al ‘Menor’, de 27 años, señalado de participar en más de 20 hurtos a personas y comercios en esta capital y el área metropolitana, tal cual como lo demuestran varios videos que han circulado en redes sociales, al momento de la captura, ‘El Menor’ tenía en su poder un arma de fuego marca Dóberman, con cuatro cartuchos.

El capturado pretendía cometer en el sector un hurto a una pareja que transitaba por vía pública, quienes informaron de inmediato a los uniformados, al percatarse de la presencia policial, tomó una actitud nerviosa, motivo por el cual se le realiza un registro a personas, donde se le encuentra en la pretina del pantalón el arma de fuego, la cual será objeto de cotejo balístico, debido a informes de inteligencia sobre actividades delictivas, pudo haber sido utilizada en alguno de estos hechos.

El arma de fuego incautada y el capturado, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

Al capturado le registran ocho anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos y hurto.

La Policía Nacional en Cartagena, en lo que va del año, se han capturado 831 personas por el delito de hurto, y 753 por portar armas de fuego de manera ilegal, con la incautación de 644 de estas armas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, y por eso la invitación es a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional de Colombia invita a la comunidad que haya sido víctima de este presunto delincuente, acercarse ante las autoridades competentes y poner en conocimiento los hechos en los que fueron víctimas del capturado.