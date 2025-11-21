“Necesitamos una consulta para derrotar al candidato del Gobierno”: Felipe Córdoba

Felipe Córdoba aseguró que la fecha ideal para este proceso sería el 8 de marzo de 2026, con el fin de permitir que todas las fuerzas y movimientos de oposición puedan medirse de manera democrática y transparente.

“Yo siempre lo he dicho desde el principio: lo que necesitamos es una consulta al 8 de marzo de 2026 para escoger el candidato que va a derrotar al candidato del guerrillero presidente que hoy está en el poder”, afirmó.

El precandidato ha insistido en que la división entre aspirantes debilita la opción de alternancia, mientras que una consulta amplia permitiría consolidar un proyecto competitivo de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Córdoba sostiene que este mecanismo no solo fortalecería la unidad, sino que también daría legitimidad al candidato que resulte elegido, enviando un mensaje de cohesión a los electores que buscan un cambio político en el país.