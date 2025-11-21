COP30 inicia última jornada de negociaciones con división por combustibles fósiles

La COP30 arranca este viernes en Belém su última jornada oficial de negociaciones con una fuerte división acerca de las energías fósiles, después de que un incendio en el interior de la sede paralizara la víspera las reuniones.

Las sesiones plenarias se retoman el viernes, fecha en que la COP30 debe cerrarse con la participación de casi 200 países y unas 43.000 personas acreditadas.

36 países rechazan borrador de la COP30

Un grupo de 36 países, entre ellos España y siete latinoamericanos, enviaron una carta a la presidencia brasileña de la COP30 advirtiendo que rechazarán la exclusión del documento final de la cumbre, que se pretende votar este viernes, de la propuesta de impulsar una hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles.

“No podemos apoyar un resultado que no incluya una hoja de ruta para implementar una transición justa, ordenada y equitativa que nos aleje de los combustibles fósiles”, afirma la carta.

El documento está firmado por 36 países, entre ellos siete latinoamericanos: Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá; además de 20 países europeos, como España, Alemania, Francia, Reino Unido; Corea del Sur y varias pequeñas naciones insulares como Islas Marshall, Fiyi.

Estos países remitieron la carta al anfitrión de la cumbre antes de la presentación del borrador, divulgado este viernes, en el que se excluye cualquier referencia al fin de los combustibles fósiles.

La COP28 de Dubái, en 2023, aprobó por primera vez una declaración a favor del fin de los combustibles fósiles y en la presente cumbre, la presidencia brasileña quería avanzar en este compromiso impulsando una hoja de ruta.

En la carta se subraya que el mundo espera que esta COP “demuestre continuidad y progreso”, por lo que cualquier cosa que no vaya en ese sentido “se consideraría inevitablemente un paso atrás”.

Entre otros puntos, critica la falta de medios para implementar las medidas contra la crisis climática, sin los cuales “la ambición seguirá siendo retórica y la implementación se volverá inalcanzable”.

También, consideran “muy preocupante” la exclusión de una hoja de ruta para abordar la interdependencia entre el clima y la naturaleza, en particular para detener la deforestación.